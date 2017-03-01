8 марта будет сокращено число пригородных поездов

Отправление в Светлогорск с Южного вокзала в 7:42, 11:09, 15:10, 17:39 и 18:28; из Светлогорска в 9:00, 12:26, 17:11, 19:17 и 20:28.

На Зеленоградском направлении на этот день назначены 8 поездов. Из Калининграда электричка отправится в 8:00 (до Светлогорска через Зеленоградск), 10:50 (до Пионерского Курорта), 15:40 и 17:33; из Светлогорска в 10:04, из Пионерского Курорта в 13:36, из Зеленоградска в 10:55, 14:15, 17:19, 18:46.

В сообщении Калининград — Ладушкин 8 марта назначено два поезда, также два поезда будут курсировать в направлении Стрельни. В Советск поезда будут следовать по обычному графику. А на Черняховском, Балтийском направлениях и на внутригородских маршрутах Калининград — Чкаловск, Киевская — Северный вокзал и Калининград — Гурьевск пригородные поезда курсировать не будут, — сообщили в Калининградской железной дороге.

С 9 марта пригородные поезда на всех направлениях будут следовать по обычному расписанию.