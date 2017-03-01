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13:04 (мск), источник: Volga News

Самарские осужденные вырастили 75 тысяч тюльпанов

Во вторник, 28 февраля, в ИК-10 строгого режима, расположенной в Красноярском районе, организовали сбор тюльпанов. В течение нескольких месяцев заключенные ухаживали за цветами, которые растут в теплицах. Урожай будет направлен в городские магазины, а часть получат в честь праздника 8 марта сотрудницы ГУФСИН России по Самарской области.

Два года назад Вере Глуховой, известной самарской предпринимательнице и по совместительству заместителю председателя общественного совета при ГУФСИН, пришла идея использовать свободные площади исправительных учреждений. Она предложила облагородить территории, отведенные под ведение собственного хозяйства, и сделать там теплицы для выращивания цветов.

Руководство областного управления ФСИН идею поддержало и на территории ИК-10, к слову, строго режима, появилась теплица, где посадили несколько тысяч тюльпанов. Ухаживать за цветами поручили осужденным, которые стали работать под чутким руководством сотрудниц садового центра Глуховой.

В задачу заключенных входило поливать, удобрять растения и круглосуточно следить за температурным режимом. Осваивать труд садовников они согласились не забесплатно. За каждый выросший цветок осужденным предполагалось денежное вознаграждение.

В результате от этой идеи выиграли все: предпринимательница получила постоянное внимание и уход за растениями, заключенные — работу и заработную плату, а ИК-10 — часть средств, вырученных от продажи тюльпанов.

Эксперимент удался и потому опыт решили повторить. В конце прошлого года в колонии было высажено 75 тыс. луковиц. Вера Глухова вместе со специалистами подготовила уже не одну, а три теплицы. На территорию парников было завезено десять грузовиков с песком, удобрениями и посадочным материалом.

На должность садоводов были приглашены четверо осужденных. Результат их работы поразил и саму Веру Глухову.

«Я очень благодарна рабочим, потому что такого отношения к цветам, как у них, я бы нигде не нашла. У сотрудников садового центра нет возможности контролировать процесс постоянно. Здесь же, у осужденных есть время и возможность следить за тюльпанами днем и ночью. Работать с цветами — одно удовольствие, я уверена, что им самим понравился этот процесс», — делится впечатлениями предпринимательница.

Осужденный Дмитрий Сафонов рад, что устроился на работу в теплицу: «Здесь колония строгого режима и не так много возможностей отвлечься. Мне повезло, что появился вариант поработать в теплице. Тем более я очень скучаю по своей даче».

В этом году сбор урожая тюльпанов решили по традиции провести в торжественной обстановке. Под пристальным вниманием журналистов и десятка видеокамер осужденные аккуратно вынимали из земли цветы вместе с луковицами, сотрудницы садового центра упаковывали их для дальнейшей перевозки. Затем, тюльпаны отправились на продажу в магазины города.

2 тыс. цветов в честь праздника 8 Марта получат сотрудницы УФСИН России по Самарской области. В преддверии торжества, прекрасную половину человечества поздравил Владимир Шкаев, заместитель начальника ИК-10: «Дорогие женщины, спасибо, что вы у нас есть. Поздравляю всех мам, бабушек, сестер с праздником весны. Будьте всегда прекрасны».

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