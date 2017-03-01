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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке наркодилер прятался от полиции в погребе

Мужчина находился в федеральном розыске 4 года.

В Новокузнецке транспортные полицейские задержали наркодилера, которого искали 4 года.

По сообщению пресс-службы УТ МВД РФ по СФО, мужчина стал фигурантом уголовного дела в 2012 году. Его задержали с пакетиком героина и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он нарушил условия нахождения на свободе и уехал из города. Наркодилера объявили в федеральный розыск.

Недавно 34-летний мужчина вернулся в Новокузнецк и проживал у родственников. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Когда они прибыли по адресу, наркодилер прятался в погребе.

Выяснилось, что продажей наркотиков занималась вся семья злоумышленника. За 4 года, пока он был в розыске, были осуждены его родители и младший брат. Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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