В Новокузнецке наркодилер прятался от полиции в погребе
Мужчина находился в федеральном розыске 4 года.
Мужчина находился в федеральном розыске 4 года.
В Новокузнецке транспортные полицейские задержали наркодилера, которого искали 4 года.
По сообщению
Недавно 34-летний мужчина вернулся в Новокузнецк и проживал у родственников. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Когда они прибыли по адресу, наркодилер прятался в погребе.
Выяснилось, что продажей наркотиков занималась вся семья злоумышленника. За 4 года, пока он был в розыске, были осуждены его родители и младший брат. Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.