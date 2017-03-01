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18:44 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге побит 27-летний температурный рекорд

В Северной столице 1 марта наблюдается самая теплая погода с 1989 года.

Источник: РИА "Новости"

27 лет назад температура первого весеннего дня достигла пяти градусов выше нуля. Сегодня она уже выше, а по прогнозам, в течение дня будет еще теплее.

Как сообщил 1 марта в своем фейсбуке главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, утром температурный экстремум 1989 года уже был перекрыт с показателем +5,2 градуса. Ожидается, что в течение дня воздух прогреется до +6 тепла.

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