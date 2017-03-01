Фестиваль робототехники для детей и подростков пройдёт в Иркутске

Как сообщает пресс-служба ИГУ, 3 марта с 9:00 до 16:00 состоятся соревнования между командами, использующими различные робототехнические комплексы LEGO, RoboRobo, Arduino и др. ; 4 марта с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00 — соревнования между командами, использующими робототехнические комплексы HUNAMRT или РОБОТРЕК. В эти дни на фестивале пройдут мастер-классы для детей.

В рамках фестиваля «Робо-Весна» пройдёт отборочный этап соревнований по робототехнике, по результатам которого все участники получат ценные призы, а лучшие команды, выступившие с робототехническими комплектами HUNA MRT и РОБОТРЕК, будут рекомендованы для участия в ежегодном Всероссийском робототехническом фестивале-марафоне «ДЕТалька» — 2017 и в отборочном этапе Международных детских соревнований по робототехнике (IYRC, 2017), Куала Лумпур, Малайзия.

Цель фестиваля «Робо-Весна» — популяризация научно-технического творчества среди детей и подростков, развитие интереса к современным инженерным специальностям, а также демонстрация вариативности выбора робототехнического оборудования, доступного для применения в современной образовательной среде.