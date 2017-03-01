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13:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Фестиваль робототехники для детей и подростков пройдёт в Иркутске

Открытый региональный фестиваль-марафон по робототехнике «Робо-Весна» пройдёт 3 и 4 марта 2017 года в Иркутске в педагогическом институте ИГУ (ул. Нижняя Набережная, 6).

Как сообщает пресс-служба ИГУ, 3 марта с 9:00 до 16:00 состоятся соревнования между командами, использующими различные робототехнические комплексы LEGO, RoboRobo, Arduino и др. ; 4 марта с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00 — соревнования между командами, использующими робототехнические комплексы HUNAMRT или РОБОТРЕК. В эти дни на фестивале пройдут мастер-классы для детей.

В рамках фестиваля «Робо-Весна» пройдёт отборочный этап соревнований по робототехнике, по результатам которого все участники получат ценные призы, а лучшие команды, выступившие с робототехническими комплектами HUNA MRT и РОБОТРЕК, будут рекомендованы для участия в ежегодном Всероссийском робототехническом фестивале-марафоне «ДЕТалька» — 2017 и в отборочном этапе Международных детских соревнований по робототехнике (IYRC, 2017), Куала Лумпур, Малайзия.

Цель фестиваля «Робо-Весна» — популяризация научно-технического творчества среди детей и подростков, развитие интереса к современным инженерным специальностям, а также демонстрация вариативности выбора робототехнического оборудования, доступного для применения в современной образовательной среде.

Справка. Фестиваль-марафон по робототехнике «Робо-Весна 2017» проводится кафедрой информатики и методики обучения информатике, студенческим научно-исследовательским объединением отделения физико-математического, естественнонаучного и технологического образования «Постулат» педагогического института ИГУ и благотворительным фондом содействия интеллектуальному развитию детей и подростков «Мир роботов».

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