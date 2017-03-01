Стартовал автопробег «Дорогами памяти»

Среди них представители общественных организаций, СМИ, политологи, историки. В программе — возложение цветов и венков к памятникам, захоронениям советских солдат на территории Польши. В том числе и тем, что подверглись атакам вандалов. Кроме того, запланированы вручение памятных медалей, заседание международного дискуссионного клуба, посещение музеев, организация фотовыставок.

Протяженность автопробега около 2 тысяч километров. Первая остановка запланирована на мемориальном кладбище в Ольштыне.

Организатором проекта выступила Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация «Русское братство».

Идейный вдохновитель акции, член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко, рассказал что продлиться автопробег 5 дней: «Запланированы встречи с польскими волонтерами, которые восстанавливают наши памятники, защищают их, запланированы встречи с ветеранами, с руководителями поисковых движений, руководителями и простыми членами польских общественных организаций и с теми, кто знает и любит Россию».