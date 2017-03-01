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13:17 (мск), источник: РИА Новости

Советник Трампа объяснила, зачем с ногами забралась на диван в Белом доме

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Советник президента США Келлиэнн Конуэй объяснила, зачем с ногами забралась на диван в Овальном кабинете Белого дома, пишет газета Washington Post.

Источник: AFP 2017

Ранее СМИ обратили внимание на фотографию с официального мероприятия, в котором участвовал американский президент Дональд Трамп.

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На снимке Конуэй сидит на диване, подобрав под себя ноги. Некоторые критики обвинили ее в неуважении к администрации.

Конуэй заявила, что ее попросили «сделать фотографию в переполненной комнате с прессой, которая стояла позади».

«Меня попросили сделать фотографию под определенным углом, и я сделала именно это. Я определенно не пыталась выказать неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване», — приводит издание слова Конуэй.

«Я не жертва, но люди должны очень серьезно понимать смысл своих слов», — добавила она.

Комментарии
6
Виктор Гущин
Молодец, Конуэй! Она вела себя так, как это диктовали ей условия исполнения принятого на себя делового обязательства, плевать она хотела на формальный этикет "властного пространства"... Ещё раз повторю, молодец...
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Иван Петров
Обратил внимание, что там собрались сплошь афроамериканцы.
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Ванда Антонова
Сотни взрослых женщин твоего города хотят знакомств и общения!
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