Советник Трампа объяснила, зачем с ногами забралась на диван в Белом доме

Ранее СМИ обратили внимание на фотографию с официального мероприятия, в котором участвовал американский президент Дональд Трамп.

На снимке Конуэй сидит на диване, подобрав под себя ноги. Некоторые критики обвинили ее в неуважении к администрации.

Конуэй заявила, что ее попросили «сделать фотографию в переполненной комнате с прессой, которая стояла позади».

«Меня попросили сделать фотографию под определенным углом, и я сделала именно это. Я определенно не пыталась выказать неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване», — приводит издание слова Конуэй.

«Я не жертва, но люди должны очень серьезно понимать смысл своих слов», — добавила она.