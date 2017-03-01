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15:16 (мск), источник: ТАСС

Число больных СПИДом в Новосибирской области за год сократилось на 3,4%

В регионе сохраняется устойчивая тенденция перехода от внутривенного к половому пути заражения инфекцией.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Число больных СПИДом в Новосибирской области сократилось в 2016 году на 3,4% по сравнению с 2015 годом, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения региона Ярослав Фролов.

«На территории Новосибирской области по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 32,989 тыс. случаев заболеваний СПИД, наметилось незначительное снижение на 3,4%», — сказал он.

Замминистра добавил, что в регионе сохраняется устойчивая тенденция перехода от внутривенного к половому пути заражения инфекцией. «К сожалению, констатируем факт, что у нас преобладает гетеросексуальный путь заражения с информированным партнером, то есть, человек знает, что он является носителем вируса и, тем не менее, вступает в связь и передает заболевание партнеру», — уточнил Фролов. Он отметил, что в регионе заражены ВИЧ люди в возрасте от 19 до 49 лет.

«К сожалению, в Новосибирске население дистанцируется от проблемы ВИЧ, считается, что свой ВИЧ-статус необходимо уточнять каким-то отдельным группам населения. Однако проблема рядом — Новосибирская область находится в так называемой “однопроцентной зоне”, то есть 1% жителей имеет положительный ВИЧ-статус, и об этом надо говорить», — добавил замминистра. Фролов отметил, что в 2017 году власти усилят информирование о проблеме ВИЧ и СПИД и приложат усилия для проверки ВИЧ-статуса у населения в массовом порядке.

Замминистра заверил, что в регионе нет проблемы с нехваткой лекарств для лечения СПИД. «По состоянию на 27 февраля на складах находится почти 40 тыс. упаковок необходимых препаратов на сумму 45 млн рублей. Этого должно хватить на переходный период до получения централизованного закупа препаратов из федерального центра в апреле», — отметил он.

Ранее сообщалось, что проверка Росздравнадзора выявила нехватку антиретровирусных препаратов в 20 регионах. Минздрав РФ в рамках централизованных закупок начнет поставку препаратов от ВИЧ в регионы с апреля 2017 года. До этого времени субъектам, согласно распоряжению правительства, дополнительно направлено около 2,28 млрд рублей для создания необходимого запаса антиретровирусных препаратов. С 2017 года закупка льготных препаратов для ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитом и туберкулезом стала централизованной, при этом функции по закупке лекарств, как это было до 2013 года, из регионов напрямую передали Минздраву РФ.

С 2000 года советом главных врачей центров СПИД Сибирского федерального округа (СФО) принято решение объявить 1 марта Всесибирским днем профилактики ВИЧ — инфекции. В СФО на 1 февраля 2017 года зарегистрирован 237,401 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, наиболее сложная ситуация отмечается в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Красноярском и Алтайском краях. Заболеваемость в СФО в 2016 году — 26,235 — составила 25,4% от количества выявленных случаев в Российской Федерации.

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