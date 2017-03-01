Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра

1 марта в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга рассмотрят иск матери 3-летней девочки к ДГКБ № 8, педиатра которой женщина винит во врачебной ошибке.

Как рассказал «Уралинформбюро» адвокат Алексей Бушмаков, инцидент произошел в апреле 2016 года. У ребенка поднялась высокая температура и появились резкие боли в животе. Родители привезли ее в ДГКБ № 8. Участковый врач поставила диагноз «Острое респираторное заболевание». Через некоторое время девочке стало хуже. Ее госпитализировали с диагнозами «перитонит» и «аппендицит» и провели две операции.

Мать девочки требует от руководства больницы компенсации морального вреда в размере 850 тысяч рублей.