Парковки для инвалидов появятся в Омске у медакадемии и МСЧ № 9
Список включает 23 остановочных комплекса.
Список включает 23 остановочных комплекса.
Городские власти и областные организации инвалидов согласовали перечень территорий, на которых будут созданы удобные условия передвижения маломобильных групп граждан, сообщает департамент городского хозяйства.
План на текущий год включает 23 объекта. В него вошли остановки «Медакадемия», «Проспект Менделеева», «МСЧ № 9», «Магазин «Заря», «Улица Гусарова» и другие. Также департамент транспорта планирует выполнить работы по оборудованию звуковыми сигналами 12 светофоров на перекрестках улиц Б. Хмельницкого — Лизы Чайкиной, Лукашевича — Степанца, Дианова — Дергачева.
«В 2017 году бюджету города планируется предоставить субсидии из федерального и областного бюджетов на обеспечение доступности остановочных комплексов в объёме 1,5 млн рублей, на оборудование светофоров звуковыми сигналами — в объёме 150 тыс. рублей», — цитирует