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13:09 (мск), источник: АиФ Омск

Парковки для инвалидов появятся в Омске у медакадемии и МСЧ № 9

Список включает 23 остановочных комплекса.

Городские власти и областные организации инвалидов согласовали перечень территорий, на которых будут созданы удобные условия передвижения маломобильных групп граждан, сообщает департамент городского хозяйства.

План на текущий год включает 23 объекта. В него вошли остановки «Медакадемия», «Проспект Менделеева», «МСЧ № 9», «Магазин «Заря», «Улица Гусарова» и другие. Также департамент транспорта планирует выполнить работы по оборудованию звуковыми сигналами 12 светофоров на перекрестках улиц Б. Хмельницкого — Лизы Чайкиной, Лукашевича — Степанца, Дианова — Дергачева.

«В 2017 году бюджету города планируется предоставить субсидии из федерального и областного бюджетов на обеспечение доступности остановочных комплексов в объёме 1,5 млн рублей, на оборудование светофоров звуковыми сигналами — в объёме 150 тыс. рублей», — цитирует интернет-источник Сергея Фролова, первого заместителя главы города, директора департамента городского хозяйства.

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