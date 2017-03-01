Парковки для инвалидов появятся в Омске у медакадемии и МСЧ № 9

Городские власти и областные организации инвалидов согласовали перечень территорий, на которых будут созданы удобные условия передвижения маломобильных групп граждан, сообщает департамент городского хозяйства.

План на текущий год включает 23 объекта. В него вошли остановки «Медакадемия», «Проспект Менделеева», «МСЧ № 9», «Магазин «Заря», «Улица Гусарова» и другие. Также департамент транспорта планирует выполнить работы по оборудованию звуковыми сигналами 12 светофоров на перекрестках улиц Б. Хмельницкого — Лизы Чайкиной, Лукашевича — Степанца, Дианова — Дергачева.