После ухода Золотаря министр Лапухин упразднил должность худрука ТЮЗа
Для театра ищут нового руководителя.
Для театра ищут нового руководителя.
Сегодня, 1 марта на встрече министра культуры Омской области Виктора Лапухина с коллективом ТЮЗа принято решение пока упразднить должность худрука.
— Принято решение внести изменения в Устав театра и штатное расписание и вернуться к схеме взаимодействия директора и главного режиссера, — цитирует Минкульт сайт «ОмскЗдесь».
На время поиска нового руководителя театра, его обязанности исполняет Игорь Сырота.
Напомним, 27 февраля худрук ТЮЗа Владимир Золотарь официально заявил о своем уходе из театра. Это чуть позже подтвердили и в Министерстве культуре Омской области.