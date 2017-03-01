После ухода Золотаря министр Лапухин упразднил должность худрука ТЮЗа

Сегодня, 1 марта на встрече министра культуры Омской области Виктора Лапухина с коллективом ТЮЗа принято решение пока упразднить должность худрука.

— Принято решение внести изменения в Устав театра и штатное расписание и вернуться к схеме взаимодействия директора и главного режиссера, — цитирует Минкульт сайт «ОмскЗдесь».

На время поиска нового руководителя театра, его обязанности исполняет Игорь Сырота.

Напомним, 27 февраля худрук ТЮЗа Владимир Золотарь официально заявил о своем уходе из театра. Это чуть позже подтвердили и в Министерстве культуре Омской области.