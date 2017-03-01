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13:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прокуратура взяла на контроль ремонт обрушившейся из-за снега крыши жилого дома

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Бирская межрайонная прокуратура проверяет факт обрушения крыши дома № 38 по улице Комарова в Бирске. Ведомство намерено установить причины происшествия и оценить исполнение сотрудниками обслуживающей компании обязанностей по содержанию и текущему ремонту здания.

По предварительным данным пресс-службы Прокуратуры РБ, 28 февраля под тяжестью снега прогнулось одно из стропил крыши. Из-за этого деформировалась кровля двухэтажного кирпичного дома, построенного более полувека назад. Часть конструкций провалилась в чердачное помещение, квартиры при этом повреждены не были. Информация о пострадавших отсутствует.

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Сейчас крышу и чердак от снега расчистили, повреждения в кровле закрыли шифером. Ведутся работы по демонтажу разрушенных конструкций.

Ответственной за содержание дома и уборку снега является обслуживающая компания ООО «УЖКХ Сервис», которая также привлекла к выполнению ремонтных работ местного предпринимателя.

Надзорное ведомство уже выявляло в деятельности этой компании нарушения при организации очистки крыш жилых домов от наледи и сосулек и внесла руководству представление об их устранении. В отношении главного инженера организации было возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил содержания жилых домов».

Прокуратура проконтролирует ход восстановительных работ.

Городские службы, в свою очередь, напоминают, что очистка от снега кровель многоквартирных домов и козырьков подъездов является обязанностью управляющих компаний. Очистка кровель и козырьков частного сектора, а также самовольно возведенных конструкций является обязанностью собственников помещений. Руководители предприятий, учреждений и организаций (независимо от формы собственности), арендаторы помещений со скатными шатровыми крышами обязаны принять меры по очистке снега с кровель и прилегающей территории. Собственники и арендаторы киосков, расположенных на остановках общественного транспорта, также несут ответственность за очистку снега и наледи с кровли.

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