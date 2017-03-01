В казанской гимназии № 3 планируют открыть экологический класс

Таким образом в Татарстане дан старт Году экологии и общественных пространств.
Участие в уроке экологии приняли высокие гости — в свой юбилей гимназию посетил Президент РТ Рустам Минниханов вместе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артемом Сидоровым. Также в уроке приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, руководитель Росприроднадзора по РТ Фарит Хайрутдинов, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, мэр Казани Ильсур Метшин.
Выступая с приветственным словом, Президент РТ подчеркнул необходимость дальнейшего развития экологического воспитания татарстанских школьников. «Вы знаете, у нас есть лицей технический, химический, физический. Экологический лицей тоже должен быть, — отметил Рустам Минниханов. — У вас есть корпус, который нужно отремонтировать. Серьезную задачу директор школы обозначил: в этом году здесь появится экологический класс. На примере вашей школы можно будет и дальше продвигать эти наработки и по другим нашим школам».
Казанские школьники — победители и призеры республиканских и российских экологических олимпиад — представили высоким гостям свои экологические проекты. Так, ученик 11 класса гимназии № 3 Даниял Загидуллин рассказал об инновационном проекте IT-технологий в экологическом туризме под названием Tatar Travel.
«Заходя на сайт или в приложение Tatar Travel, указав свое местоположение, вы можете указать время, например с 16 до 21, и радиус в пределах 3 км, и тогда приложение покажет вам наиболее оптимальный маршрут. Парки, скверы, общественные пространства здесь помечены специальной иконкой. Во время постройки маршрута эти места поднимаются выше в выдаче, и им присваивается больший приоритет. В планах — внести в карту и велосипедные маршруты», — рассказал Даниял Загидуллин. Свой проект Даниял уже реализует на практике. Создан сайт Tatar Travel, в стадии разработки аналогичное приложение.
Комментируя проект Данияла, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров внес свое предложение по усовершенствованию данной программы: «Что касается проекта по зеленой карте, здорово, что есть такой приоритет. Было бы неплохо прописать, какие есть ограничения в данных “зеленых” точках: что можно, что нельзя. Здорово импонирует, что ребята занимаются научной работой. И то, что выбрали для себя именно экологическую тематику».
Руководитель Росприроднадзора также отметил ораторские качества казанского школьника, подчеркнув, что у молодого человека есть все задатки ведущего. На это Рустам Минниханов предложил Артему Сидорову взять Данияла «к себе в Москву замом».
«Наши ребята — призеры и победители республиканских и российских олимпиад. Это уже готовые специалисты. Их можно уже как минимум на третий курс университета брать, — отметил заместитель директора института по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов. Главное, что это не просто исследования, у каждого проекта есть какая-то практическая “изюминка”, практический результат». К слову, с 2004 года команда олимпиадников-экологов Татарстана занимает первые места по результативности в России. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году Алексей Шнепп из лицея им. Н. И. Лобачевского КФУ стал абсолютным ее победителем.
В ходе урока экологии ученица казанской школы № 72 Анна Чазова представили проект, где проанализировала причины массовой гибели рыбы и водоплавающих на реке Казанке летом прошлого года. Проведя исследования, школьники выявили превышенное содержание в воде токсинов, выделяемых сине-зелеными водорослями.
Победитель Всероссийской олимпиады школьников по экологии, победитель конкурса «Ученик года-2016» учащаяся казанской школы № 141 Зарина Бикмуллина презентовала свое видение благоустройства озера Лебяжье.
На сегодняшний день в Татарстане в дошкольных образовательных учреждениях экологическим воспитанием охвачено более 100 тысяч детей. В семи школах республики по предмету «Экология» занимаются 517 учеников. В школах преподаются свыше 100 элективных курсов и факультативов, охватывающих более 1,5 тыс. учащихся. В 307 школьных экологических кружках занимаются около 5 тыс. учеников. В республике функционирует 5 эколого-биологических центров, действуют кружки 80 направлений — природоохранные, юннатские, биологические, экологические, лаборатории, научные — с охватом более 14 тыс. воспитанников.