В казанской гимназии № 3 планируют открыть экологический класс

Таким образом в Татарстане дан старт Году экологии и общественных пространств.

Участие в уроке экологии приняли высокие гости — в свой юбилей гимназию посетил Президент РТ Рустам Минниханов вместе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артемом Сидоровым. Также в уроке приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, руководитель Росприроднадзора по РТ Фарит Хайрутдинов, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, мэр Казани Ильсур Метшин.

Выступая с приветственным словом, Президент РТ подчеркнул необходимость дальнейшего развития экологического воспитания татарстанских школьников. «Вы знаете, у нас есть лицей технический, химический, физический. Экологический лицей тоже должен быть, — отметил Рустам Минниханов. — У вас есть корпус, который нужно отремонтировать. Серьезную задачу директор школы обозначил: в этом году здесь появится экологический класс. На примере вашей школы можно будет и дальше продвигать эти наработки и по другим нашим школам».

Казанские школьники — победители и призеры республиканских и российских экологических олимпиад — представили высоким гостям свои экологические проекты. Так, ученик 11 класса гимназии № 3 Даниял Загидуллин рассказал об инновационном проекте IT-технологий в экологическом туризме под названием Tatar Travel.

«Заходя на сайт или в приложение Tatar Travel, указав свое местоположение, вы можете указать время, например с 16 до 21, и радиус в пределах 3 км, и тогда приложение покажет вам наиболее оптимальный маршрут. Парки, скверы, общественные пространства здесь помечены специальной иконкой. Во время постройки маршрута эти места поднимаются выше в выдаче, и им присваивается больший приоритет. В планах — внести в карту и велосипедные маршруты», — рассказал Даниял Загидуллин. Свой проект Даниял уже реализует на практике. Создан сайт Tatar Travel, в стадии разработки аналогичное приложение.