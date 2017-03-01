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12:59 (мск), источник: РИА Крым

Симферопольцев приглашают на субботник в санитарной зоне городского аэропорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). 4 марта 2017 года в рамках Года экологии на территории санитарно-защитной зоны аэропорта «Симферополь» состоится городской субботник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы Минэкологии Геннадия Нараева, уборка указанной территории — это масштабная задача государственной важности, кроме того необходимо очистить от мусора прилегающую территорию аэропорта в целях безопасности полетов.

По данным госинспекторов Минприроды Крыма, на выбранном для субботника участке находится 6 мусорных свалок общей площадью 120 тысяч квадратных метров.

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«Задача Минприроды Крыма скоординировать эту работу, но большая нагрузка ляжет на МинЖКХ Крыма. В течение одного субботника не ликвидировать все эти свалки, но в субботу мы должны начать работу, синхронизировать действия общественных организаций, уполномоченных органов исполнительной власти по уборке в границах и за границами населенных пунктов прилегающей территории аэропорта», — подчеркнул Нараев.

Минэкологии приглашает всех неравнодушных жителей Симферополя и Симферопольского района принять участие в наведении порядка и ликвидации свалок.

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