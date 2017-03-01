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13:10 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининграде на учет поставлено 489 социально значимых сооружений

ИА МедиаКалибр. В Калининграде на заседании комиссии городской администрации по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для маломобильных групп населения, 28 февраля, подвели итоги совместной работы ведомств и общественников в минувшем году, а также приняли планы на текущий год.

В 2016 году, кроме заседаний, в которых вместе со специалистами различных подразделений администрации Калининграда обязательно принимали участие представители общественных организаций инвалидов, проводились проверки и другие мероприятия непосредственно на улицах и в зданиях города.

В частности, продолжилась паспортизация муниципальных социально-значимых объектов Калининграда. Эта работа идёт с 2013 года и по сегодняшний день проведена для 489 социально значимых сооружений, прокомментировали ИА МедиаКалибр в пресс-службе городкой администрации.

По рекомендациям общественных организаций и совместной рабочей группы после выборочных проверок муниципальные соцобъекты стали значительно доступнее.

Например, во Дворце бракосочетания после ремонта расширены дверные проёмы, оборудован пандус, появился адаптированный для инвалидов санузел.

В многофункциональном центре, адаптированном для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2016 году смонтировано оборудование для слабовидящих и слабослышаших. Кроме этого, в 2017 году завершат устройство открытой парковки МФЦ с выделенными парковочными местами для инвалидов.

Зоопарк за счет привлечённых средств частично отремонтировал дорожное покрытие вдоль ручья, а также у смотровых площадок пяти вольеров.

В детской музыкальной школе имени Гофмана установлен стационарный пандус, в центральной городской библиотеке имени Чехова смонтированы поручни в санузле.

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К обращениям прислушиваются и частные организации, например, банк «ВТБ», который в своём филиале на Ленинский проспекте оснастил в 2016 году переносной платформой для подъема инвалидов-колясочников по лестничным маршам. К 2018 году планируется оборудовать входную лестницу стационарной подъемной платформой. Проводится реконструкция филиала банка, расположенного в ТЦ «Европа», с учетом пожеланий инвалидов различных категорий.

Ежемесячные проверки проводились также на транспорте. Их цель — обеспечить возможность посадки-высадки инвалидов-колясочников. По отзывам, ситуация улучшилась. Проверки перевозчиков, как было решено на заседании комиссии, будут продолжены и в 2017 году.

Плодотворным названо сотрудничество общественников с МКУ «Городское дорожное строительство». В 2016 году при проектировании ремонта улиц Грига, Вагоностроительной, Книжной, Б. Хмельницкого были привлечены представители областного отделения общественной организации «Всероссийское общество слепых» и учтены их пожелания, в том числе — по более широкому использованию так называемой тактильной плитки у переходов.

На основании мониторинга улично-дорожной сети были предоставлены общественными организациями инвалидов — членами комиссии и другие предложения. Все они систематизированы и направлены в комитет городского хозяйства для учета при формировании плана ремонта и содержания улично-дорожной сети.

КГХ провёл ремонт тротуаров и дорог, ведущих к детским садам №№ 136, 49, 37, 133, реабилитационный центр «Детство», по пути движения к обществу слепых (перекрестки: Московский проспект — ул. Грига, ул. Грига — ул. Фрунзе, а также ремонт ул. Грига) и другим социально-значимым объектам.

В 2017 году отремонтируют тротуары у детской поликлиники № 5 по ул. Л. Шевцовой, 92, детского сада № 48, поликлиники завода «Янтарь», а также тротуары с большим пешеходным трафиком — Ленинский проспект, ул. Черняховского, ул. Пролетарского, Гвардейский проспект и другие.

Проекты строительства зданий, финансируемые из бюджетных средств, оцениваются общественными организациями ещё на стадии разработки.

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