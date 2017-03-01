В Калининграде на учет поставлено 489 социально значимых сооружений

В 2016 году, кроме заседаний, в которых вместе со специалистами различных подразделений администрации Калининграда обязательно принимали участие представители общественных организаций инвалидов, проводились проверки и другие мероприятия непосредственно на улицах и в зданиях города.

В частности, продолжилась паспортизация муниципальных социально-значимых объектов Калининграда. Эта работа идёт с 2013 года и по сегодняшний день проведена для 489 социально значимых сооружений, прокомментировали ИА МедиаКалибр в пресс-службе городкой администрации.

По рекомендациям общественных организаций и совместной рабочей группы после выборочных проверок муниципальные соцобъекты стали значительно доступнее.

Например, во Дворце бракосочетания после ремонта расширены дверные проёмы, оборудован пандус, появился адаптированный для инвалидов санузел.

В многофункциональном центре, адаптированном для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2016 году смонтировано оборудование для слабовидящих и слабослышаших. Кроме этого, в 2017 году завершат устройство открытой парковки МФЦ с выделенными парковочными местами для инвалидов.

Зоопарк за счет привлечённых средств частично отремонтировал дорожное покрытие вдоль ручья, а также у смотровых площадок пяти вольеров.

В детской музыкальной школе имени Гофмана установлен стационарный пандус, в центральной городской библиотеке имени Чехова смонтированы поручни в санузле.