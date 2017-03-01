Госжилнадзор следит за порядком во дворах домов в Волгограде

Сотрудники ведомства провели рейды в Советском районе и обследовали дворы по улицам Автомобилистов, Грибанова, Солнечникова, а также в поселке Кирпичного завода. По каждому нарушению были составлены административные протоколы.

Зимой были проверены более 500 территорий, в 100 дворах обнаружено несоблюдение лицензионного соглашения. Специалисты проверяли чистоту внутридворовых проездов, пешеходных дорожек, подходов к подъездам, оценивали обработку территорий противогололедным составом, а также санитарное состояние контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

В текущем году за нарушение правил благоустройства, а также правил обращения с отходами производства и потребления выписано 465 штрафов на сумму до 50 тысяч рублей.