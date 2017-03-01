В Волгограде демонтировали более 700 незаконных вывесок

В ходе мониторинга специалисты комитета по рекламе администрации Волгограда обследовали более 7 300 конструкций. Было установлено, что ряд рекламных конструкций, установленных еще в 1980 — 1990-е годы на фасадах и крышах домов, сегодня являются бесхозяйными объектами. Часть конструкций перешла в ведение новых владельцев торговых объектов, которые теперь несут полную ответственность за их установку и эксплуатацию. Именно такие конструкции, отметившие 30 — 40-летний юбилей, первыми попадают в реестр подлежащих демонтажу.

Отметим, что в соответствии с новыми правилами размещения информационных вывесок, разработанными и утвержденными в 2016 году, не допускается размещение громоздких, ухудшающих внешний вид всего здания, опасных конструкций. Вывески исчезнут с козырьков домов, крыш и балконов, перестанут закрывать архитектурные детали фасадов. Конструкции не могут располагаться выше уровня третьего этажа, допускается только внутренняя подсветка букв, а высота и ширина самого информационного щита устанавливаются в гармоничном соответствии с высотой здания.

По информации комитета по рекламе администрации Волгограда, только за 2016 год в Волгограде было демонтировано более 1 200 различных незаконных рекламных и иных конструкций, представляющих опасность и нарушающих требования законодательства. В их число вошли арки над проезжими частями, щиты на обочинах и на разделительных полосах, старые рекламные конструкции на крышах жилых домов. А до 1 мая должны быть приведены в соответствие с новыми правилами и информационные вывески на фасадах домов. На сегодняшний день более 700 информационных конструкций, установленных с нарушениями, демонтированы их собственниками.