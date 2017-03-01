«Фейсбук» запретил рекламу картины «Женщины-любовницы»

«Фейсбук» запретил австралийскому аукционному дому Mossgreen рекламировать картину с двумя обнаженными женщинами.

Под запрет к публикации на странице в соцсети попала картина австралийского художника Чарльза Блэкмена «Женщины-любовницы», на которой изображены две женщины, лежащие без одежды на кровати вместе с кошкой.

В «Фейсбуке» посчитали, что эта картина является «рекламой продуктов и услуг для взрослых» и запретили аукционному дому ее рекламировать.

Художнику Чарльзу Блэкмену 88 лет. В прошлом году его картина «Игра в шахматы» была продана за почти 1,4 млн долларов.

Глава Mossgreen Пол Саммер назвал решение социальной сети смехотворным.