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14:02 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Фейсбук» запретил рекламу картины «Женщины-любовницы»

«Фейсбук» запретил австралийскому аукционному дому Mossgreen рекламировать картину с двумя обнаженными женщинами. В соцсети посчитали, что это реклама «продуктов и услуг для взрослых».

«Фейсбук» запретил австралийскому аукционному дому Mossgreen рекламировать картину с двумя обнаженными женщинами.

Под запрет к публикации на странице в соцсети попала картина австралийского художника Чарльза Блэкмена «Женщины-любовницы», на которой изображены две женщины, лежащие без одежды на кровати вместе с кошкой.

В «Фейсбуке» посчитали, что эта картина является «рекламой продуктов и услуг для взрослых» и запретили аукционному дому ее рекламировать.

Художнику Чарльзу Блэкмену 88 лет. В прошлом году его картина «Игра в шахматы» была продана за почти 1,4 млн долларов.

Глава Mossgreen Пол Саммер назвал решение социальной сети смехотворным.

«Это очень красивая картина, которая ни в какой форме не является излишне сексуальной», — сказал Саммер Би-би-си.

В «Фейсбуке» заявили, что решение о запрете является окончательным. Подобная реклама, согласно сообщению компании, вызывает негативную реакцию у пользователей. «У нас нулевая терпимость к подобной рекламе», — заверили в социальной сети.

Саммер заявил, что аукционный дом намерен выручить за продажу картины около 34 тысяч долларов. Аукцион пройдет на следующей неделе.

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«Никто не сказал ни единого слова, пока “Фейсбук” вдруг не решил, что это может кого-то обидеть», — заявил аукционист. По его словам, его дочки-подростки лишь посмеялись, когда он показал им картину и рассказал, почему ее заблокировали.

В 2011 году учитель во Франции подал на «Фейсбук» в суд из-за того, что соцсеть заблокировала его аккаунт. В «Фейсбуке» были недовольны ссылкой на картину французского художника Гюстава Курбе, на которой также была изображена обнаженная женщина. Сама картина выставлена в Музее Д’Орсэ в Париже.

В сентябре прошлого года соцсеть раскритиковали за удаление фотографии девочки, спасающейся от бомбардировки напалмовыми бомбами в Сайгоне во время войны во Вьетнаме. Причиной стало то, что девочка на фотографии была без одежды. Фотография служила иллюстрацией к посту журналиста о знаковых образах войны. Сам пост был удален, а его аккаунт заблокирован.

Затем администрация соцсети отменила это решение, заявив об исторической ценности этой фотографии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
А Б
Очевидно, эксперты и искусствоведы Фейсбука разучились (а может быть, и никогда не умели) отличать произведение искусства от порнографии.
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Альма Кондратьева
Хочешь познакомиться с шаловливой домохозяйкой? Не знаешь где? Пока ты бездействуешь, она тут скучает!
Введите в поиске этот адрес: ⓏⓎⓁⓉ. ⓇⓊ
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Иван Петров
Это не наши татушки изображены?
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