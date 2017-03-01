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13:29 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

С 1 марта Е-карта начала работать по новым тарифам

Настоящий ажиотаж царил сегодня утром у городских пунктов приема платежей. С 1 марта транспортная Е-карта начала работать по новым тарифам, а старые прекратили действовать уже утром.

Источник: Вести - Екатеринбург

Но об этих изменениях некоторые пенсионеры узнали, лишь зайдя в общественный транспорт. «Сел в трамвай, меня высаживают и всё. Не оплачено. Я пешком пошел из дома сюда, чтобы заплатить. И я не знаю, сколько платить сейчас, потому что я тарифы эти впервые вижу», — говорит житель Екатеринбурга Владимир Клюев.

Цена на безлимитный абонемент для пенсионеров выросла больше чем в два раза — до тысячи рублей, а за 443 рубля теперь можно совершить не более 40 поездок в месяц.

Если тариф не сменить, ехать придется и вовсе без льгот за 28 рублей. Желающие сменить тариф в очередях у пунктов платежей проводят по полчаса и более.

«Помочь людям 27−28 не могли, потому что переход возможен тарифа только 1 марта. Поэтому сегодня такая большая очередь», — объяснила кассир Лариса Родионова.

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