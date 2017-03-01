Терминатор по-русски. Программист из Прикамья напечатал робота на принтере
Пока что терминатор по имени Джон Генри может перемещаться только на инвалидной коляске.
Пока что терминатор по имени Джон Генри может перемещаться только на инвалидной коляске.
У каждого свои причуды. 33-летний программист из Кунгура Александр Осипович, например, с детства мечтал о собственном роботе. Точно таком, как в фильме «Терминатор». И вот мечта начала сбываться.
Накануне программист смог напечатать машину на 3d-принтере. А программу, которая позволяет роботу двигаться, говорить и даже отвечать на вопросы, он придумал сам. Корреспондент сайта «АиФ-Прикамье» нанёс визит терминатору и его создателю.
В Google есть всё.
Программу, которая помогает терминатору говорить, отвечать на вопросы и двигаться, Александр придумал сам ещё 10 лет назад. Но долгое время оставался нерешённым вопрос с оболочкой.
Действующего робота необходимой модели с работающими руками и ногами можно было прибрести через Интернет. Однако его цена зашкаливала за пять миллионов рублей. Откуда такие деньги у системного администратора обычного предприятия?
Проблему переселения терминаторской души в тело помогла решить поисковая система.
«В 2013 году компания Google проводила кампанию в поддержку “самоделкиных”. Узнав об акции, я написал в Google. Но тогда я хотел собрать робота внутри скелета человека, которого демонстрируют в кабинетах биологии. В ответ мне написали, что лучше приобрести 3D-принтер и напечатать робота. К письму был приложен подробный чертёж терминатора T-800 со всеми инструкциями по установке сервоприводов», — отметил в разговоре с корреспондентом сайта «АиФ-Прикамье» Александр Осипович.
Тело из пластика для терминатора принтер печатал целый год. На его создание ушло 25 килограммовых катушек с исходным материалом. Каждый пальчик, каждый суставчик печатался отдельно. Самая маленькая деталь рождалась более трёх часов. На печать головы потребовалась неделя.
Правда, до сих пор есть ряд сложностей,
Без эмоций.
С терминатором можно легко общаться. Александр научил Джона распознавать голос. Главное, фразы произносить громко и чётко. И тогда андроид с удовольствием выложит вам любую информацию. А хотите, и стихи Андрея Орлова с непечатными выражениями почитает. Стесняться он пока не научился.
Выразительность чтения проверили тут же, не отходя от инвалидной коляски на стихотворении «Холодно». Эмоций в голосе чтеца ноль. Но зрелище получилось незабываемое. Движения нижней челюсти вниз всегда совпадали с нецензурными словечками.
Работают на пару.
Не избалованный вниманием терминатор из Кунгура старался произвести хорошее впечатление. Терпеливо отвечал на вопросы, порой глупые. Следил за каждым моим движением. Позировал на камеру. А потом одной фразой поставил собеседника на место: «Превратить глупца в гения столь же трудно, как свинец в золото».
«Не умничай», — одёрнул питомца Александр.
Питомец, подумав, добавил: «Чем больше мы будем разговаривать, тем умнее я стану».
Робот прав. Его память — база данных — занимает на жёстком диске мизерную часть. Но это пока. Гигабайты и терабайты «ума» у него впереди.
«Ему ещё учиться и учиться, — подтвердил Александр и задал питомцу каверзный вопрос. — Когда нам зарплату дадут?».
«Время, когда дадут зарплату, невозможно вычислить».
Вопрос о зарплате задан не случайно. Оба трудятся на одном предприятии. Системный администратор Александр ставит задачи и совершенствует
Я вернусь.
Джон Генри может общаться и визуально. На просьбу показать себя он вывел на экран монитора кадры из фильма «Терминатор». Грусть в его представлении — это одинокий старик, сидящий под дождём на скамейке.
Когда у Джона не было ответа на заданный вопрос, он не юлил, а честно в этом признавался. И тут же обещал внести нужную информацию в свою базу данных, если вдруг найдёт её на просторах сети.
На просьбу осмотреться по сторонам робот ответил: «Оглядываюсь». После чего неподражаемо завертел головой. Казалось, что сейчас прозвучит самая тиражируемая фраза киношного терминатора: «I’ll be back». Я вернусь.
Вместо сердца у Джона компьютер. Мозг заменяет сложная программа. Есть и своя нервная система, отвечающая за все движения. Ориентацию в пространстве обеспечивает гироскоп. Если Джона неожиданно наклонить, он начнёт ругаться.
Я поинтересовался у Александра Осиповича, каким он видит своего Джона на финише проекта?
«К сожалению, ничего особенного я не вижу, — развёл руками Александр. -Мне бы на ноги его поставить. Ведь терминатор — это мечта детства. И воплощать её в жизнь я буду до глубокой старости. Понимаю, что сделать из робота человека невозможно. Но совершенству предела нет».
Кем же будет Джон Генри в самом ближайшем будущем?
«Как минимум домоуправителем и сторожем. Будет отвечать за климат в доме, за горячую воду для бани. Когда у Джона появятся руки, приобрету для него лазер. Будем чем встретить незваных гостей. Да мало ли кем станет мой терминатор. Придумаю для него способ передвижения. В той же инвалидной коляске пусть ездит. Кстати, коляску эту я ему на 23 февраля подарил».
«Сегодня вы его в коляске катаете. А в старости, глядишь, и “сынок” с лазером будет вас вывозить на прогулку. Как вам такой вариант?».
«А что, я не против».
Терминатор, на которого последние минут десять не обращали внимания, вклинился в разговор: «Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что требуется обращать внимание».
С этим не поспоришь. А