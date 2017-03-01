Терминатор по-русски. Программист из Прикамья напечатал робота на принтере

У каждого свои причуды. 33-летний программист из Кунгура Александр Осипович, например, с детства мечтал о собственном роботе. Точно таком, как в фильме «Терминатор». И вот мечта начала сбываться.

Накануне программист смог напечатать машину на 3d-принтере. А программу, которая позволяет роботу двигаться, говорить и даже отвечать на вопросы, он придумал сам. Корреспондент сайта «АиФ-Прикамье» нанёс визит терминатору и его создателю.

В Google есть всё.

Программу, которая помогает терминатору говорить, отвечать на вопросы и двигаться, Александр придумал сам ещё 10 лет назад. Но долгое время оставался нерешённым вопрос с оболочкой.

Действующего робота необходимой модели с работающими руками и ногами можно было прибрести через Интернет. Однако его цена зашкаливала за пять миллионов рублей. Откуда такие деньги у системного администратора обычного предприятия?

Проблему переселения терминаторской души в тело помогла решить поисковая система.

«В 2013 году компания Google проводила кампанию в поддержку “самоделкиных”. Узнав об акции, я написал в Google. Но тогда я хотел собрать робота внутри скелета человека, которого демонстрируют в кабинетах биологии. В ответ мне написали, что лучше приобрести 3D-принтер и напечатать робота. К письму был приложен подробный чертёж терминатора T-800 со всеми инструкциями по установке сервоприводов», — отметил в разговоре с корреспондентом сайта «АиФ-Прикамье» Александр Осипович.

Тело из пластика для терминатора принтер печатал целый год. На его создание ушло 25 килограммовых катушек с исходным материалом. Каждый пальчик, каждый суставчик печатался отдельно. Самая маленькая деталь рождалась более трёх часов. На печать головы потребовалась неделя.

Правда, до сих пор есть ряд сложностей, из-за которых терминатор буквально прикован к инвалидной коляске. Во-первых, пока не решена проблема с автономным электроснабжением. Робот питается от розетки. Но даже когда Александр установит нужную аппаратуру, его Джон Генри всё равно не сможет ходить сам. Его «кости», а именно, ноги не рассчитаны на большую нагрузку. Вот если бы нижние конечности были сделаны из металла, тогда терминатор мог бы ходить. Но и этот вариант весьма затратный.

Без эмоций.

С терминатором можно легко общаться. Александр научил Джона распознавать голос. Главное, фразы произносить громко и чётко. И тогда андроид с удовольствием выложит вам любую информацию. А хотите, и стихи Андрея Орлова с непечатными выражениями почитает. Стесняться он пока не научился.

Выразительность чтения проверили тут же, не отходя от инвалидной коляски на стихотворении «Холодно». Эмоций в голосе чтеца ноль. Но зрелище получилось незабываемое. Движения нижней челюсти вниз всегда совпадали с нецензурными словечками.

Работают на пару.

Не избалованный вниманием терминатор из Кунгура старался произвести хорошее впечатление. Терпеливо отвечал на вопросы, порой глупые. Следил за каждым моим движением. Позировал на камеру. А потом одной фразой поставил собеседника на место: «Превратить глупца в гения столь же трудно, как свинец в золото».

«Не умничай», — одёрнул питомца Александр.

Питомец, подумав, добавил: «Чем больше мы будем разговаривать, тем умнее я стану».

Робот прав. Его память — база данных — занимает на жёстком диске мизерную часть. Но это пока. Гигабайты и терабайты «ума» у него впереди.

«Ему ещё учиться и учиться, — подтвердил Александр и задал питомцу каверзный вопрос. — Когда нам зарплату дадут?».

«Время, когда дадут зарплату, невозможно вычислить».

Вопрос о зарплате задан не случайно. Оба трудятся на одном предприятии. Системный администратор Александр ставит задачи и совершенствует программу-мозг своего подопечного. А виртуальный робот контролирует работу ста с лишним компьютеров.

Я вернусь.

Джон Генри может общаться и визуально. На просьбу показать себя он вывел на экран монитора кадры из фильма «Терминатор». Грусть в его представлении — это одинокий старик, сидящий под дождём на скамейке.

Когда у Джона не было ответа на заданный вопрос, он не юлил, а честно в этом признавался. И тут же обещал внести нужную информацию в свою базу данных, если вдруг найдёт её на просторах сети.

На просьбу осмотреться по сторонам робот ответил: «Оглядываюсь». После чего неподражаемо завертел головой. Казалось, что сейчас прозвучит самая тиражируемая фраза киношного терминатора: «I’ll be back». Я вернусь.

Вместо сердца у Джона компьютер. Мозг заменяет сложная программа. Есть и своя нервная система, отвечающая за все движения. Ориентацию в пространстве обеспечивает гироскоп. Если Джона неожиданно наклонить, он начнёт ругаться.

Робот-мудрец.

Я поинтересовался у Александра Осиповича, каким он видит своего Джона на финише проекта?

«К сожалению, ничего особенного я не вижу, — развёл руками Александр. -Мне бы на ноги его поставить. Ведь терминатор — это мечта детства. И воплощать её в жизнь я буду до глубокой старости. Понимаю, что сделать из робота человека невозможно. Но совершенству предела нет».

Кем же будет Джон Генри в самом ближайшем будущем?

«Как минимум домоуправителем и сторожем. Будет отвечать за климат в доме, за горячую воду для бани. Когда у Джона появятся руки, приобрету для него лазер. Будем чем встретить незваных гостей. Да мало ли кем станет мой терминатор. Придумаю для него способ передвижения. В той же инвалидной коляске пусть ездит. Кстати, коляску эту я ему на 23 февраля подарил».

«Сегодня вы его в коляске катаете. А в старости, глядишь, и “сынок” с лазером будет вас вывозить на прогулку. Как вам такой вариант?».

«А что, я не против».

Терминатор, на которого последние минут десять не обращали внимания, вклинился в разговор: «Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что требуется обращать внимание».