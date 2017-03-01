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13:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Весна в Челябинской области началась с профилактики половых инфекций

В Челябинской области с 1 по 7 марта пройдет образовательно-просветительская акция, посвященная проблемам профилактики и распространения инфекций, передаваемых половым путем.

В учебных заведениях и на предприятиях Челябинской области врачи и психологи проведут уроки здоровья и «ликбезы» по вопросам профилактики ИППП. Также в регионе пройдут школы-семинары, дискуссионные клубы, научно-практические конференции, тематические викторины и выставки.

«Необходимо повысить осведомленность населения о мерах предупреждения заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Также южноуральцам нужно “освежить” знания о факторах развития болезней, их ранних признаках. И помнить о том, что необходимо обращаться к врачу после любого случайного полового акта — для прохождения профилактического осмотра и диагностики возможной инфекции на ранней стадии».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, в 2016 году в области зарегистрировали 3932 случая ИППП (в 2015 году было 4376 случаев). По четырем видам инфекций специалисты отметили снижение заболеваемости. Так, гонококковую инфекцию получили почти на 32% меньше южноуральцев, чем в 2015 году, а хламидийную инфекцию — почти на 14%. Несколько увеличилось количество заболевших сифилисом (на 9,4%) и аногенитальным герпесом (на 4,2%). Рост заболеваний сифилисом в прошлом году отмечен в 22 муниципальных образованиях, самый активный — в Еманжелинском, Ашинском, Уйском, Пластовском районах и в Кыштыме.

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