Весна в Челябинской области началась с профилактики половых инфекций

В учебных заведениях и на предприятиях Челябинской области врачи и психологи проведут уроки здоровья и «ликбезы» по вопросам профилактики ИППП. Также в регионе пройдут школы-семинары, дискуссионные клубы, научно-практические конференции, тематические викторины и выставки.

«Необходимо повысить осведомленность населения о мерах предупреждения заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Также южноуральцам нужно “освежить” знания о факторах развития болезней, их ранних признаках. И помнить о том, что необходимо обращаться к врачу после любого случайного полового акта — для прохождения профилактического осмотра и диагностики возможной инфекции на ранней стадии».