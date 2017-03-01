Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Имя влияет на внешность и поведение
Порошенко заявил о "мощном сигнале", полученном от команды Трампа
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Бурмистров покинул лёд на носилках. Обзор игрового дня НХЛ
Бородюк: Сказал, что готов возглавить сборную. Взяли Черчесова
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
13:48 (мск), источник: ИА Башинформ

Школьники Уфы могут получить большее время для отдыха между уроками

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Школьники Уфы могут получить большее время для отдыха между уроками. С предложением увеличить продолжительность большой перемены до 20 минут выступили депутаты Горсовета. Это связано с качеством организации горячего питания детей. Вопрос о том, что дети не успевают поесть в перемену, неоднократно поднимали учителя и родители.

Вопросы детского и школьного питания стали ключевой темой заседания постоянной комиссии городского Совета Уфы по социальной политике и гуманитарным вопросам. Вместе с депутатами тему обсуждали представители Министерства здравоохранения республики, администрации города, руководители образовательных учреждений и предприятий питания.

Народные избранники обратили внимание на неравномерную укомплектованность школ. Например, в одной школе могут учиться 400 человек, а в другой — 1500. Во втором случае такое количество детей просто физически не помещается в зале столовой.

Родители учащихся довольно часто поднимают проблему холодной еды в школьных столовых. Депутаты предлагают обеспечить образовательные учреждения термотележками. В нескольких школах Уфы они уже имеются.

Довольно остро в сфере детского питания Уфы стоит и вопрос обеспечения кадрами. В связи с этим было предложено создать целевые группы в образовательных учреждениях города, которые бы подготовили требуемых специалистов.

В ходе заседания депутаты также разбирались в причинах повышения стоимости детского и школьного питания и в вопросах кредиторской задолженности, которая образуется у образовательных учреждений за питание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
Госдума не будет менять календарь российских праздников
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь