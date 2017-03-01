Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Снаряд с сюрпризом: в РФ зашили беспилотник в ракету от "Смерча"
«Нет шансов»: Порошенко о выигранном у РФ сражении
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
18:42 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге пытаются ликвидировать почти 200 нелегальных свалок

Минимум 192 несанкционированных свалки устроили на территории Петербурга. Большинство из них находятся в Пушкинском, Московском, Курортном, Красносельском и Красногвардейском районах города.

Источник: AP 2017

Как сообщает 1 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, некоторым из ответственных за уборку лиц достаточно представления: например, в 2016 году руководитель фирмы-собственника земельного участка в поселке Лесное после внимания, проявленного прокурорскими работниками, ликвидировал свалку строительных отходов. А заместителя главы администрации Красносельского района за невнимание к несанкционированной свалке на Петергофском шоссе оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Читайте также
Петербург начинают отмывать к весне

В ряде случаев ответственным за нарушения придется предстать перед судом по уголовной статье: по факту несанкционированной свалки в водоохранной зоне реки Кузьминки было возбуждено уголовное дело о загрязнении окружающей среды, и сейчас оно рассматривается в Пушкинском районном суде. По поводу свалки отходов на улице Севастьянова в Колпино в декабре 2016 года также возбуждено уголовное дело.

За последние три года на территории города из-за активного строительства образовалось 372 несанкционированные свалки. После вмешательства прокуратуры 215 их них ликвидированы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гендиректор Публички: «В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки?»
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
Сирийская армия выбила боевиков ИГ из цитадели Пальмиры
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
Обнародован рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
Из Lada Largus сделали минивэн за миллион рублей Нижегородская компания «Самотлор-НН», занимающаяся доработкой автомобилей, презентовала новый проект
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь