Волгоградцев предупреждают о подозрительной женщине в подъездах

«Будьте бдительны, закрывайте входные двери, — пишет в одной из популярных волгоградских групп Наталья Кириллова. — У нас в подъезде женщина ходила по всем этажам, проверяла, не открыты ли где двери. Тихо опустила ручку двери. На вопрос кто там, ответила, что случайно задела сумкой. Сделала вид, что нажала на звонок соседям и ушла».

В подтверждение своих слов Наталья Кириллова выложила в соцсети видео с записи видеокамеры, закрепленной возле входной двери ее квартиры. На ролики видно, как неизвестная женщина в платке действительно обходит квартиры.