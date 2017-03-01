Петербург начинают отмывать к весне
Официально зима у коммунальщиков завершается только 15 апреля. Но, например, в 2016 году подготовку улиц к лету начали почти на месяц раньше.
Официально зима у коммунальщиков завершается только 15 апреля. Но, например, в 2016 году подготовку улиц к лету начали почти на месяц раньше.
В Петербурге началась подготовка к
Как 1 марта сообщила
Притом что перепады температуры постоянны (техника дежурит на улицах каждую ночь), в городе на 27 процентов упало и число тех, кто получил травмы
Последние дни февраля дорожные службы города потратили на то, чтобы очистить улицы и патрубки от льда — вода с улиц благодаря этому должна уйти быстрее.
Пользуясь потеплением, город уже начали мыть водой. Официально зима у коммунальщиков завершается только 15 апреля. Но, например, в 2016 году подготовку улиц к лету начали почти на месяц раньше.