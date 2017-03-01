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18:43 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербург начинают отмывать к весне

Официально зима у коммунальщиков завершается только 15 апреля. Но, например, в 2016 году подготовку улиц к лету начали почти на месяц раньше.

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В Петербурге началась подготовка к весенне-летнему сезону. Некоторые улицы уже моют водой. При этом чиновники отмечают: количество жалоб на уборку упало в 2,5 раза.

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Как 1 марта сообщила пресс-служба комитета по благоустройству, в феврале 2017 года с улиц Петербурга было вывезено 210 тысяч кубов снега, а с начала сезона — 1,6 миллиона кубических метров. Высота покрова с начала зимнего сезона в городе на Неве достигла в общей сложности 174 сантиметра. Эта цифра почти в два раза больше, чем в сезоне 2016 года.

Притом что перепады температуры постоянны (техника дежурит на улицах каждую ночь), в городе на 27 процентов упало и число тех, кто получил травмы из-за падения. А в феврале число жалоб на качество уборки дорог достигло 416 (в прошлом году поступило 1098 обращений).

Последние дни февраля дорожные службы города потратили на то, чтобы очистить улицы и патрубки от льда — вода с улиц благодаря этому должна уйти быстрее.

Пользуясь потеплением, город уже начали мыть водой. Официально зима у коммунальщиков завершается только 15 апреля. Но, например, в 2016 году подготовку улиц к лету начали почти на месяц раньше.

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