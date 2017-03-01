Челябинец отсудил 30 тысяч за несостоявшийся концерт Рамазотти

Концерт не состоялся, а его организаторы денег за билеты не вернули, сообщили в среду в судебной инстанции.

— В суде установлено, что истец заплатил девять тысяч рублей за билеты на концерт Эроса Рамазотти, который должен был состояться в Челябинске 15 апреля прошлого года, — сообщила консультант суда Мария Кетова. — Однако артист не приехал, мероприятие отменили, истец своих денег назад не получил. Суд пришел к выводу, что устроители концерта нарушили свои обязательства по оказанию услуги и взыскал в пользу потребителя неустойку в размере общей цены заказа, а также компенсацию морального вреда и штраф за нарушение закона о защите прав потребителя.

В итоге истец не только вернул свои деньги, но и получил солидную компенсацию в размере 22,5 тысяч рублей — девять тысяч рублей неустойки, три тысячи рублей компенсации морального вреда и 10,5 тысяч рублей штрафа, который по закону также взыскивается в пользу потребителя, права которого были нарушены.