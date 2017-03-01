Челябинец отсудил 30 тысяч за несостоявшийся концерт Рамазотти
Калининский районный Челябинска удовлетворил исковые требования зрителя, купившего билеты на концерт Эроса Рамазотти.
Калининский районный Челябинска удовлетворил исковые требования зрителя, купившего билеты на концерт Эроса Рамазотти.
Концерт не состоялся, а его организаторы денег за билеты не вернули, сообщили в среду в судебной инстанции.
— В суде установлено, что истец заплатил девять тысяч рублей за билеты на концерт Эроса Рамазотти, который должен был состояться в Челябинске 15 апреля прошлого года, — сообщила консультант суда Мария Кетова. — Однако артист не приехал, мероприятие отменили, истец своих денег назад не получил. Суд пришел к выводу, что устроители концерта нарушили свои обязательства по оказанию услуги и взыскал в пользу потребителя неустойку в размере общей цены заказа, а также компенсацию морального вреда и штраф за нарушение закона о защите прав потребителя.
В итоге истец не только вернул свои деньги, но и получил солидную компенсацию в размере 22,5 тысяч рублей — девять тысяч рублей неустойки, три тысячи рублей компенсации морального вреда и 10,5 тысяч рублей штрафа, который по закону также взыскивается в пользу потребителя, права которого были нарушены.