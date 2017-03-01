Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Имя влияет на внешность и поведение
Названа страна, ставшая основным потребителем продуктов из России
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Вы человек": Самбурская обратилась к Фадееву
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
13:56 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске будут наказывать предпринимателей, устроивших парковки на газонах. Первые «жертвы» уже найдены

В Челябинске планируют наказывать рублем предпринимателей, незаконно устроивших автопарковки на месте газонов. Соответствующее решение приняли депутаты Челябинской городской думы.

Как сообщили агентству в Думе, первым будет наказан собственник парковки, разместившейся на месте бывшего газона к многоэтажного дома № 384 по проспекту Победы. После жалобы жителей парковку закрыли, но собственник оставил территорию огороженной и сохранил будку охранника. Но вот о восстановлении зеленых насаждений он не задумался.

Депутатам известно юридическое лицо, на которое оформлена парковка. «Мы будем добиваться полного возмещения причиненного ущерба, а это примерно 2 миллиона рублей», — заявил депутат Александр Галкин на заседании комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре.

Следующим показательным станет парковка на улице Захаренко, где собственник также известен.

По информации управления дорожного хозяйства администрации Челябинска, на сегодня в Челябинске выявлено около 35 парковок, незаконно устроенных на месте газонов. По мнению Галкина, в городскую казну может поступить до 80 миллионов рублей за возмещение ущерба. Эти средства можно было бы направить на озеленение Челябинска.

В думе уточнили, что 7 марта на очередном заседании депутаты узаконят предоставленную им областными коллегами возможность влиять на предпринимателей и граждан, нарушающих правила благоустройства.

Борьба коснется не только незаконных парковок. Практика взыскания ущерба будет распространена на все парковки (в том числе и законные), занявшие место газонов. Кроме того, некоторые депутаты считают, что нарушители не просто должны очистить незаконно занимаемое место, но и восстановить газон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинскую область поступили некачественные детские АКДС-вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
Госдума не будет менять календарь российских праздников
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь