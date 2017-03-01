В Челябинске будут наказывать предпринимателей, устроивших парковки на газонах. Первые «жертвы» уже найдены

Как сообщили агентству в Думе, первым будет наказан собственник парковки, разместившейся на месте бывшего газона к многоэтажного дома № 384 по проспекту Победы. После жалобы жителей парковку закрыли, но собственник оставил территорию огороженной и сохранил будку охранника. Но вот о восстановлении зеленых насаждений он не задумался.

Депутатам известно юридическое лицо, на которое оформлена парковка. «Мы будем добиваться полного возмещения причиненного ущерба, а это примерно 2 миллиона рублей», — заявил депутат Александр Галкин на заседании комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре.

Следующим показательным станет парковка на улице Захаренко, где собственник также известен.

По информации управления дорожного хозяйства администрации Челябинска, на сегодня в Челябинске выявлено около 35 парковок, незаконно устроенных на месте газонов. По мнению Галкина, в городскую казну может поступить до 80 миллионов рублей за возмещение ущерба. Эти средства можно было бы направить на озеленение Челябинска.

В думе уточнили, что 7 марта на очередном заседании депутаты узаконят предоставленную им областными коллегами возможность влиять на предпринимателей и граждан, нарушающих правила благоустройства.

Борьба коснется не только незаконных парковок. Практика взыскания ущерба будет распространена на все парковки (в том числе и законные), занявшие место газонов. Кроме того, некоторые депутаты считают, что нарушители не просто должны очистить незаконно занимаемое место, но и восстановить газон.