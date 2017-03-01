В центре Севастополя частично восстановили энергоснабжение
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). В центре Севастополя частично восстановлено электроснабжение, которое пропало утром
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). В центре Севастополя частично восстановлено электроснабжение, которое пропало утром
Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в «Севастопольэнерго».
«Свет дали частично. Ремонтные работы продолжаются», — сказали на горячей линии «Севастопольэнерго».
По данным РИА Новости (Крым), электроснабжение восстановлено на улицах Большой Морской и Одесской.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в среду утром центр Севастополя