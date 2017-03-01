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14:29 (мск), источник: РИА Крым

В центре Севастополя частично восстановили энергоснабжение

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). В центре Севастополя частично восстановлено электроснабжение, которое пропало утром из-за аварии в сетях 6 кв.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в «Севастопольэнерго».

«Свет дали частично. Ремонтные работы продолжаются», — сказали на горячей линии «Севастопольэнерго».

По данным РИА Новости (Крым), электроснабжение восстановлено на улицах Большой Морской и Одесской.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в среду утром центр Севастополя из-за аварии остался без электроснабжения. В частности, обесточены были дома на улицах Луначарского, Суворова, Советской, Ленина, Нахимова, Щербака, Большой Морской, Одесской, Очаковцев, т.д.

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