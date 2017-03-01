В центре Севастополя частично восстановили энергоснабжение

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в «Севастопольэнерго».

«Свет дали частично. Ремонтные работы продолжаются», — сказали на горячей линии «Севастопольэнерго».

По данным РИА Новости (Крым), электроснабжение восстановлено на улицах Большой Морской и Одесской.