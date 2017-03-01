Крым включат в гастрономическую карту России

«Крым — удивительная территория. Здесь произрастают и производятся прекрасные продукты питания. Мы реализуем в этом году проект, называется гастрономическая карта России, и для нас очень важно, чтобы Крым был широчайшим образом представлен на этой карте», — сказал Сафонов журналистам.

По его словам, крымский регион славится в том числе производством уникальной винной продукции.

«Нужно это все широко и открыто показать всем туристам», — подчеркнул Сафонов.