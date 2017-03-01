Глава Ростуризма поручил развивать в Крыму систему «все включено»
ЯЛТА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов поручил развивать в Крыму систему отдыха «все включено».
ЯЛТА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов поручил развивать в Крыму систему отдыха «все включено».
«Нам нужно серьезно будет поработать над широким использованием системы “все включено”, потому что наши туристы очень любят эту систему, она пользуется большим спросом и популярностью. Нам нужно очень широко предоставлять эту систему в Крыму», — сказал Сафонов журналистам.
По его словам, в Крыму есть отели и гостиницы, которые предоставляют услугу all inclusive, однако их количество нужно увеличить.
«У Крыма удивительные возможности с точки зрения развития