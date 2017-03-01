Глава Ростуризма поручил развивать в Крыму систему «все включено»

«Нам нужно серьезно будет поработать над широким использованием системы “все включено”, потому что наши туристы очень любят эту систему, она пользуется большим спросом и популярностью. Нам нужно очень широко предоставлять эту систему в Крыму», — сказал Сафонов журналистам.

По его словам, в Крыму есть отели и гостиницы, которые предоставляют услугу all inclusive, однако их количество нужно увеличить.