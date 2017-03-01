В первый день весны в московских парках пройдет «Ночь на катке»

1 марта в Москве пройдет «Ночь на катке», в рамках которой можно будет бесплатно покататься на коньках. В акции примут участие 16 столичных парков. Об этом сообщается на сайте «Мосгорпарка».

«Темой “Ночи на катке” этого года стал “Калейдоскоп”: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет. Посетителям советуем соблюсти дресс-код или получить аксессуар нужного цвета на входе», — говорится в сообщении.