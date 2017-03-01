В первый день весны в московских парках пройдет «Ночь на катке»
Акция состоится уже во второй раз.
Акция состоится уже во второй раз.
1 марта в Москве пройдет «Ночь на катке», в рамках которой можно будет бесплатно покататься на коньках. В акции примут участие 16 столичных парков. Об этом сообщается на сайте «Мосгорпарка».
«Темой “Ночи на катке” этого года стал “Калейдоскоп”: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет. Посетителям советуем соблюсти
Гостям Парка Горького, например, желательно будет выдержать в одежде красную гамму. В «Сокольниках», который превратится на один вечер в Северный ледовитый океан, посетителям рекомендуется прийти в одежде синего цвета.
«Ночь на катке» пройдет в Парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж», Саду имени Баумана, Таганском, Измайловском, Перовском, Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском и других парках. В программе вечера
Организаторы отмечают, что акция продолжает серию ночных мероприятий, организованных столичным департаментом культуры, таких как «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Библионочь», «Ночь в театре» и «Ночь музыки».