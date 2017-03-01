УФАС запретило рекламу магнитогорского свингер-клуба за оскорбление педагогов

На непристойную рекламу в УФАС пожаловался гражданин, увидевший публикацию о проведении закрытой вечеринки свингер-клуба «Тайные желания» в сообществе в социальной сети.

В объявлении крупным шрифтом было обозначено название вечеринки «Плохая училка». Оно было дополнено непристойным женским образом и выражениями, противоречащими традиционным общественным представлениям о морали и нравственности, такими как «В эту ночь можно вести себя плохо».

Экспертный совет антимонопольного ведомства посчитал, что в данной рекламе присутствуют оскорбительные образы и выражения в отношении профессии педагога. Реклама была признана незаконной.

Рекламодателю выдали предписание о прекращении ее распространения. В настоящее время готовятся материалы для возбуждения административного дела в отношении нарушителя.