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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Исламу предрекли обретение статуса самой популярной религии до конца века

Ислам станет самой популярной религией в мире до конца века, обогнав христианство по числу последователей. Такая оценка содержится в прогнозе американского исследовательского центра Pew Research Center.

Источник: Reuters

По его данным, в 2010 году в мире проживали 1,6 миллиарда мусульман, что составляло 23 процента (против 31 процента христиан) общего населения планеты. В Pew Research Center полагают, что, если нынешние демографические тенденции сохранятся, то число сторонников ислама превысит количество последователей христианства до конца этого столетия.

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Причинами такой ситуации представители Pew называют высокую рождаемость среди мусульман и, как следствие, относительно молодой возраст большинства современных последователей ислама.

Сейчас большинство мусульман (62 процента) проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в 2050 году Индия будет страной с самым большим мусульманским населением в мире с более чем 300 миллионами представителей религии, а в Европе не менее 10 процентов всех жителей будут исповедовать ислам, резюмируют в исследовательском центре.

В конце 2016 года американское издание International Business Times опубликовало социологическое исследование, авторы которого доказывают, что граждане некоторых государств сильно преувеличивают, рассуждая о числе последователей ислама в их странах. Так, например, жители Франции говорили о том, что доля проживающих на территории Пятой республики мусульман составляет 31 процент, когда на самом деле — 7,5 процента.

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