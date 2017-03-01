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15:04 (мск), источник: Интерфакс

Работники культуры в России заявили о невыплате зарплат с начала года

В Минкультуры долги перед сотрудниками консерваторий в Москве и Петербурге объяснили техническим сбоем.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники Московской государственной консерватории имени Чайковского, Государственного института искусствознания, Российского института истории искусств и Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова с начала 2017 года столкнулись с полной или частичной невыплатой зарплаты, сообщает в среду «Би-би-си» со ссылкой на работников этих культурных учреждений.

Так, по данным «Би-би-си», в московской консерватории зарплату не платят уже два месяца, в петербургской консерватории некоторым с начала нового года не перечисляют деньги вовсе, а другим выплачивают существенно меньше половины оклада. При этом, как говорят их московские коллеги, оклад в таких учреждениях «смехотворный» — 2,5 или 5 тысяч рублей, а основную сумму выплат составляют гранты и другие внебюджетные средства, суммы которых различаются и не прописаны в трудовых договорах.

В бухгалтериях сотрудникам вузов говорят, что от государства не приходят бюджетные деньги. Руководство учебных учреждений неофициально утверждает, что это связано с техническими проблемами у министерства культуры

Пресс-служба Минкультуры в ответе на запрос «Би-би-си» сообщила, что министерство перевело деньги всем подведомственным образовательным учреждениям в конце января 2017 года, и объяснила задержки в выплате зарплаты техническими проблемами в системе «Электронного бюджета» и работе с этой системой самих вузов. В пресс-службе добавили, что сейчас эти проблемы практически устранены.

При этом «Би-би-си» отмечает, что министерство не объяснило, как именно связан с задолженностями «Электронный бюджет» — система, в которой публикуются данные о расходах федерального бюджета.

Тем временем работники музыкальных вузов рассматривают возможность приостановки работы из-за задержек зарплат. «Мои коллеги в дирекции одного из учреждений культуры провели собрание, на котором сотрудники сказали, что напишут заявления о приостановке работы из-за отсутствия оплаты их труда. Но их руководство объяснило, что в таком случае наложат штраф на само учреждение — по 100 тыс. рублей за каждого сотрудника», — сказал один из собеседников «Би-би-си».

Комментарии
1
Альма Кондратьева
Хочешь познакомиться с шаловливой домохозяйкой? Не знаешь где? Пока ты бездействуешь, она тут скучает!
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