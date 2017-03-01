Работники культуры в России заявили о невыплате зарплат с начала года
В Минкультуры долги перед сотрудниками консерваторий в Москве и Петербурге объяснили техническим сбоем.
В Минкультуры долги перед сотрудниками консерваторий в Москве и Петербурге объяснили техническим сбоем.
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники Московской государственной консерватории имени Чайковского, Государственного института искусствознания, Российского института истории искусств и
Так, по данным «Би-би-си», в московской консерватории зарплату не платят уже два месяца, в петербургской консерватории некоторым с начала нового года не перечисляют деньги вовсе, а другим выплачивают существенно меньше половины оклада. При этом, как говорят их московские коллеги, оклад в таких учреждениях «смехотворный» — 2,5 или 5 тысяч рублей, а основную сумму выплат составляют гранты и другие внебюджетные средства, суммы которых различаются и не прописаны в трудовых договорах.
При этом «Би-би-си» отмечает, что министерство не объяснило, как именно связан с задолженностями «Электронный бюджет» — система, в которой публикуются данные о расходах федерального бюджета.
Тем временем работники музыкальных вузов рассматривают возможность приостановки работы
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