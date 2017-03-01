Работники культуры в России заявили о невыплате зарплат с начала года

Источник: РИА "Новости"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники Московской государственной консерватории имени Чайковского, Государственного института искусствознания, Российского института истории искусств и Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова с начала 2017 года столкнулись с полной или частичной невыплатой зарплаты, сообщает в среду «Би-би-си» со ссылкой на работников этих культурных учреждений. Так, по данным «Би-би-си», в московской консерватории зарплату не платят уже два месяца, в петербургской консерватории некоторым с начала нового года не перечисляют деньги вовсе, а другим выплачивают существенно меньше половины оклада. При этом, как говорят их московские коллеги, оклад в таких учреждениях «смехотворный» — 2,5 или 5 тысяч рублей, а основную сумму выплат составляют гранты и другие внебюджетные средства, суммы которых различаются и не прописаны в трудовых договорах.

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