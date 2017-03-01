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14:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Весна примчалась в Екатеринбург с ветерком

И плюсовой температурой.

Источник: УралИнформБюро

Весна в Екатеринбурге вступает в свои права — завтра столбик термометра поднимется до плюсовых отметок. Впечатление подпортит лишь сильный ветер.

Вечером 1 марта похолодает до минус 3 градусов. Осадков не ожидается. Западный ветер разгонится до 6−11 метров в секунду, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

2 марта температура поднимется до плюс 2, екатеринбуржцев порадует солнце, но будет так же ветрено. Ночью столбик термометра опустится до минус 8 градусов.

Днем 3 марта погода «раскочегарится» до плюс 4, без существенных осадков. Ветер сменится на южный, однако скорость не сбавит. В конце недели и в выходные температура воздуха будет также держаться на плюсовых отметках.

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