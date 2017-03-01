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14:34 (мск), источник: Om1.ru

В паводок Омской области могут угрожать инфекции из канализации

Главный санитарный врач региона Крига требует, чтобы чиновники взяли под особый контроль канализацию, скотомогильники и склады ядохимикатов.

Главный санитарный врач по Омской области Александр Крига опубликовал постановление, в котором предупреждает о высоком риске инфекций во время паводка. Когда талый снег, разлившиеся реки и грунтовые воды затопят землю, они могут размыть канализацию, выгребные ямы, скотомогильники, кладбища и хранилища химикатов. Яды и бактерии попадут в водопроводную воду, и омичи могут стать жертвами острых кишечных инфекций.

Чтобы предотвратить массовые болезни, Александр Крига рекомендует главам муниципальных районов и городских округов позаботиться об опасных объектах. Следует проверить состояние этих объектов, запастись средствами для дезинфекции, а также продумать, каким образом обеспечивать жильцов пострадавших территорий доброкачественной питьевой водой и условиями для соблюдения гигиены.

Напомним, что в прошлые годы местным власти, Роспотребнадзор и МЧС успешно справились с аналогичной задачей: за время паводка никто не заболел из-за отравленной воды.

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