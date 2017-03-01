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15:16 (мск), источник: 36on.ru

На видео попал бомбардировщик Су-24, передвигавшийся по улицам Воронежа

Сегодня ночью воронежцы стали очевидцами необычного зрелища. По улицам города на колесах передвигался бомбардировщик Су-24. Сопровождали самолет сотрудники военной автоинспекции.

По словам очевидцев, сначала Су-24 находился на аэродроме «Балтимор». Затем военные приняли решение перевезти его на территорию ВАСО. Бомбардировщик проехал через весь Воронеж, попав в объективы камер любопытных автомобилистов.

Сотрудники завода сообщили, что к ним самолет попал в разобранном виде. Крылья и хвост привезли отдельно от фюзеляжа. До сих пор бомбардировщик находится на аэродроме авиационного предприятия. Воронежцы высказывают предположения о том, что после реставрации из самолета сделают памятник.

— Здесь самолет отреставрируют, покрасят, потом за ним прилетит «Антей». Стоять на постаменте он точно не в Воронеже будет, — рассказывает один из сотрудников ВАСО.

Отметим, что прошлой осенью не меньшее удивление у воронежцев вызвал военный самолет, неожиданно появившийся на улице Димитрова. Горожане выкладывали фотографии истребителя в Сеть, в шутку говоря, что он «попал в ДТП».

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