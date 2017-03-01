В Самаре пройдут дни южнокорейского города-партнера Тхонъён

С 1 по 4 марта в Самаре пройдет фестиваль «Дни города Тхонъён», сообщает администрация областного центра.

Со 2 по 4 марта с 12:00 до 20:00 в Доме культуры «Заря» (проезд 9 мая, д.16) пройдет выставка прикладного искусства, на которой будут представлены предметы ручной работы мастеров из города Тхонъён, презентация туристического потенциала и будет работать фото-выставка городских достопримечательностей. А 3 и 4 марта в 18:00 пройдут концерты камерной музыки, на которых с творческими номерами выступят ансамбль города Тхонъёна «Звуки Тхонъёна» и творческие коллективы и исполнители Самары.

Соглашение о партнерстве между городами Тхонъён (Республика Корея) и Самара (Российская Федерация), а также Меморандум по вопросам обменов в сфере культуры и искусства, были подписаны 17 июня 2016 года в Уфе в рамках IV Форума лучших муниципальных практик.