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18:12 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре пройдут дни южнокорейского города-партнера Тхонъён

Фестиваль «Дни города Тхонъён» проводится в рамках международного сотрудничества.

С 1 по 4 марта в Самаре пройдет фестиваль «Дни города Тхонъён», сообщает администрация областного центра.

Со 2 по 4 марта с 12:00 до 20:00 в Доме культуры «Заря» (проезд 9 мая, д.16) пройдет выставка прикладного искусства, на которой будут представлены предметы ручной работы мастеров из города Тхонъён, презентация туристического потенциала и будет работать фото-выставка городских достопримечательностей. А 3 и 4 марта в 18:00 пройдут концерты камерной музыки, на которых с творческими номерами выступят ансамбль города Тхонъёна «Звуки Тхонъёна» и творческие коллективы и исполнители Самары.

Соглашение о партнерстве между городами Тхонъён (Республика Корея) и Самара (Российская Федерация), а также Меморандум по вопросам обменов в сфере культуры и искусства, были подписаны 17 июня 2016 года в Уфе в рамках IV Форума лучших муниципальных практик.

В августе2016 года детский музыкальный театр «Задумка» и фолк-проект «Балаlike» Самарской государственной филармонии приняли участие в фестивале, посвященного Великому морскому сражению при острове Хансандо, который стал одним из ключевых и излюбленных событий в культурной жизни города Тхонъён.

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