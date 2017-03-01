9—10 марта температура в Казахстане местами понизится до -20

«Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1…2°С, лишь в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей — около нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей, больше нормы — на остальной территории республики», — отмечается в сообщении.

Начнется первый весенний месяц с достаточно прохладной погоды, что будет обусловлено с вторжением холодного антициклона.

Температурный фон составит: на западе ночью 0…5 мороза, днем 0…8 тепла; на севере и в центре ночью 7…15 мороза, на востоке страны ночью до 20 мороза, днем 0…5 мороза; на юге страны при обострении фронтальных разделов пройдут осадки, в горных и предгорных районах местами сильные, с понижением температуры воздуха ночью до 3…13 мороза, днем до 2 мороза…3 тепла.

Затем, по информации синоптиков, с прохождением активного циклона с запада на восток ожидается неустойчивая погода: осадки, преимущественно снег в северных регионах, в виде дождя и мокрого снега на остальной территории республики, усиление западного ветра, гололедица, туманы.