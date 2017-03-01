9—10 марта температура в Казахстане местами понизится до -20
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Средняя температура воздуха в марте ожидается выше нормы на 1−2°С, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Средняя температура воздуха в марте ожидается выше нормы на 1−2°С, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1…2°С, лишь в горных и предгорных районах
Начнется первый весенний месяц с достаточно прохладной погоды, что будет обусловлено с вторжением холодного антициклона.
Температурный фон составит: на западе ночью 0…5 мороза, днем 0…8 тепла; на севере и в центре ночью 7…15 мороза, на востоке страны ночью до 20 мороза, днем 0…5 мороза; на юге страны при обострении фронтальных разделов пройдут осадки, в горных и предгорных районах местами сильные, с понижением температуры воздуха ночью до 3…13 мороза, днем до 2 мороза…3 тепла.
Затем, по информации синоптиков, с прохождением активного циклона с запада на восток ожидается неустойчивая погода: осадки, преимущественно снег в северных регионах, в виде дождя и мокрого снега на остальной территории республики, усиление западного ветра, гололедица, туманы.
Согласно долгосрочному прогнозу в первой половине второй и третьей декады месяца с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха днем: в северной половине 5…13 тепла, в южной половине 13…23 тепла.
А во второй половине второй и третьей декады марта с вторжением холодных воздушных масс будет преобладать холодная с осадками погода.