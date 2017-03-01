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17:01 (мск), источник: m24.ru

Завершившаяся зима вошла в тридцатку самых теплых в столице

Самая низкая температура — 29,9 градуса — была зафиксирована в рождественскую ночь.

Источник: Москва 24

Прошедшая зима была достаточно теплой, аномалия средней температуры составила плюс 2 градуса. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Тридцатиградусных морозов этой зимой не зафиксировано. Самой морозной стала рождественская ночь с температурой минус 29.9 градуса. Самым теплым стал последний день февраля, когда воздух прогрелся до плюс 4,6 градуса. Вторая неделя января стала самой холодной. В эти дни средняя температура была ниже климатической нормы на 16−18 градусов.

Количество осадков этой зимой практически соответствует климатическим показателям. С декабря в столице выпало 125,5 миллиметра осадков, что составляет 94 процента от климатической нормы. Максимальная высота снежного покрова в январе достигала 38 сантиметров.

Самой теплой зимой по-прежнему остается сезон 1960−1961 годов. Тогда средняя температура превысила климатическую норму на 4,9 градуса.

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