Орхан Памук предложил вручать Нобелевскую премию лишь известным писателям

«Мне хочется, чтобы премию давали тем, кто известен только благодаря литературе», — заявил Памук.

Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Комментируя присуждение премии музыканту Бобу Дилану, Памук сказал, что был сильно разочарован итоговым решением нобелевского комитета. По словам Памука, в мире так много прекрасных американских писателей, достойных награды, и хотя Дилан — выдающийся человек, автор песен и стихов, известен он не только своими литературными талантами.

Кроме того, Памук напомнил, что ранее премию получила журналистка (Светлана Алексиевич. — «Газета.Ru»).

«Конечно, у жюри есть полное право принимать спорные решения», — отметил он.

Писатель также рассказал, что Нобелевская премия изменила его жизнь, сделала его счастливым. «Да, я благодарен жюри, да, она мотивирует людей, да, она должна продолжаться, да, я критикую результат этого года», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Памук получил премию «Ясная Поляна» в Москве. Также сообщалось, что Дилан сравнил присуждение ему Нобелевской премии с полетом на Луну.