Орхан Памук предложил вручать Нобелевскую премию лишь известным писателям
Турецкий писатель Орхан Памук предложил вручать Нобелевскую премию лишь известным авторам, передает ТАСС.
Турецкий писатель Орхан Памук предложил вручать Нобелевскую премию лишь известным авторам, передает ТАСС.
«Мне хочется, чтобы премию давали тем, кто известен только благодаря литературе», — заявил Памук.
Комментируя присуждение премии музыканту Бобу Дилану, Памук сказал, что был сильно разочарован итоговым решением нобелевского комитета. По словам Памука, в мире так много прекрасных американских писателей, достойных награды, и хотя Дилан — выдающийся человек, автор песен и стихов, известен он не только своими литературными талантами.
Кроме того, Памук напомнил, что ранее премию получила журналистка (Светлана Алексиевич. — «Газета.Ru»).
«Конечно, у жюри есть полное право принимать спорные решения», — отметил он.
Писатель также рассказал, что Нобелевская премия изменила его жизнь, сделала его счастливым. «Да, я благодарен жюри, да, она мотивирует людей, да, она должна продолжаться, да, я критикую результат этого года», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Памук получил премию «Ясная Поляна» в Москве. Также сообщалось, что Дилан сравнил присуждение ему Нобелевской премии с полетом на Луну.