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14:44 (мск), источник: Газета.Ру

Орхан Памук предложил вручать Нобелевскую премию лишь известным писателям

Турецкий писатель Орхан Памук предложил вручать Нобелевскую премию лишь известным авторам, передает ТАСС.

Источник: AP 2017

«Мне хочется, чтобы премию давали тем, кто известен только благодаря литературе», — заявил Памук.

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Комментируя присуждение премии музыканту Бобу Дилану, Памук сказал, что был сильно разочарован итоговым решением нобелевского комитета. По словам Памука, в мире так много прекрасных американских писателей, достойных награды, и хотя Дилан — выдающийся человек, автор песен и стихов, известен он не только своими литературными талантами.

Кроме того, Памук напомнил, что ранее премию получила журналистка (Светлана Алексиевич. — «Газета.Ru»).

«Конечно, у жюри есть полное право принимать спорные решения», — отметил он.

Писатель также рассказал, что Нобелевская премия изменила его жизнь, сделала его счастливым. «Да, я благодарен жюри, да, она мотивирует людей, да, она должна продолжаться, да, я критикую результат этого года», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Памук получил премию «Ясная Поляна» в Москве. Также сообщалось, что Дилан сравнил присуждение ему Нобелевской премии с полетом на Луну.

Комментарии
1
Иван Петров
А кто, Памук будет определять известность того или иного писателя?
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