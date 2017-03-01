На площади 1905 года в Екатеринбурге запретят парковать машины

Первая в 2017 году сельхозярмарка состоится на площади 1905 года в Екатеринбурге в ближайшие выходные, 4 и 5 марта, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Заявки на участие в ярмарке выходного дня уже подали более 90 уральских предприятий. Ожидается, что, помимо фермеров и хозяйств Свердловской области, свою продукцию представят сельхозпроизводители из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Перми и Тюмени. Помимо продуктов в рамках ярмарочного гуляния горожанам предложат горячие блины, пироги, плюшки и чай. Торговые ряды будут работать в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:30.

Стоит также отметить, что парковка на площади 1905 года будет закрыта с 19:00 пятницы, 3 марта, до 18:00 воскресенья, 5 марта. Оставить машину можно будет на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского или воспользоваться бесплатным подземным паркингом в близлежащем торговом центре.