Котики в Сети: 1 марта — день главных мяукающих животных
1 марта отмечается День кошки. По этому случаю редакция проекта «Новости.Mail.Ru» сделала подборку фотографий самых необычных, а поэтому и самых популярных в
1 марта отмечается День кошки. По этому случаю редакция проекта «Новости.Mail.Ru» сделала подборку фотографий самых необычных, а поэтому и самых популярных в
Grumpy Cat (или Сердитый котик) пару лет назад запустил марафон котобезумия в Сети. Помимо того, что за жизнью кошки в социальных сетях следит огромное количество подписчиков, с ее изображением выпускается сувенирная продукция: от одежды и игрушек до посуды и еды.
«Кошка-пессимист» Луху получила прозвище
Лил Баб родилась с генетическими мутациями и большим числом болезней. Американец Майк Брайдавски подобрал кошку с улицы и сделал ее жизнь не только легче, но и интереснее. Хозяин и питомец много гуляют, путешествуют, а еще устраивают профессиональные фотосессии.
Кошка Нала очень популярна в Сети благодаря почти человеческой мимике. Еще ей очень идут костюмы и головные уборы.
Вишенка на торте, главный герой
Еще больше котиков смотрите ниже, а еще обязательно порадуйте своих питомцев в этот день!