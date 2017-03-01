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15:37 (мск)

Котики в Сети: 1 марта — день главных мяукающих животных

1 марта отмечается День кошки. По этому случаю редакция проекта «Новости.Mail.Ru» сделала подборку фотографий самых необычных, а поэтому и самых популярных в инстаграм-прострастве, котиков. Спойлер: остаться равнодушным не получится.

Grumpy Cat (или Сердитый котик) пару лет назад запустил марафон котобезумия в Сети. Помимо того, что за жизнью кошки в социальных сетях следит огромное количество подписчиков, с ее изображением выпускается сувенирная продукция: от одежды и игрушек до посуды и еды.

«Кошка-пессимист» Луху получила прозвище из-за печального выражения глаз. Именно эта особенность стала визитной карточкой животного и сделала ее настоящей интернет-звездой.

Лил Баб родилась с генетическими мутациями и большим числом болезней. Американец Майк Брайдавски подобрал кошку с улицы и сделал ее жизнь не только легче, но и интереснее. Хозяин и питомец много гуляют, путешествуют, а еще устраивают профессиональные фотосессии.

Кошка Нала очень популярна в Сети благодаря почти человеческой мимике. Еще ей очень идут костюмы и головные уборы.

Вишенка на торте, главный герой интернет-мемов, перс по кличке Гарфи. На самом деле котик очень добрый, необычной внешностью его наделила природа.

Еще больше котиков смотрите ниже, а еще обязательно порадуйте своих питомцев в этот день!

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