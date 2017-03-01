На Южном Урале растёт число детских и подростковых самоубийств

Общество оказалось не готово к новому смертоносному вызову: методики, предлагаемые исполнительной властью, работают плохо или не работают вообще; стратегии противодействия суицидальному поведению отсутствуют; родители и педагоги, как правило, не имеют представления о том, с чем они столкнулись в действительности. На фоне этого возросло количество обращений в миссионерский отдел Челябинской епархии.

— Сегодня мы можем говорить о самой настоящей эпидемии детских и подростковых суицидов по всей стране и даже в ближнем зарубежье, в республиках бывшего Советского Союза, — говорит руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии, председатель Независимого экспертного совета по проблемам национальной безопасности и экстремизма Константин Путник. — И самое страшное, что мы не знаем эпидемиологического порога.

По данным ВОЗ, Россия занимает первое место в Европе по суицидам. В 2016 году в РФ зарегистрировано 720 завершенных случаев суицидов. В Челябинской области официальной статистики по завершённым суицидам нет. Но по данным, взятым из открытых источников, в 2009 зарегистрировано 25 суицидов, в 2010 — 21, в 2011 — 37, в 2012 — 26, в 2013 — 28, в 2014 — 22, в 2015 — 20, в 2016 — 27, в 2017 — уже 2. — И это речь только о завершённых случаях, незавершённых в разы больше! — подчёркивает педагог-психолог высшей категории, руководитель областного Центра психологической диагностики и консультирования Жанна Кулькова. — На одно самоубийство приходится примерно 50 попыток покончить собой.

Под «играми со смертью» подразумевается вовлечение детей и подростков в возрасте до 18 лет в интерактивные игры, которые распространяются по социальным сетям в интернете. В конце такой игры участник должен покончить жизнь самоубийством. — Конечно, не каждый ребёнок, вовлечённый в игру, непременно покончит собой, — говорит Путник. — До конца дело доведут единицы. Но опасность в том, что участие в таких играх необратимо травмирует и деформирует детскую и подростковую психику. Он также высказал предположение о том, что у истоков «игр со смертью» стоят взрослые люди, которые заинтересованы в ослаблении системы нашей национальной безопасности. — Вся беда в отсутствии общих онтологических смыслов, — посетовал он, — в отсутствии национальной идеи, которая всегда была в российской истории и вдруг исчезла. Сегодня мы живем в идеологическом вакууме, у нас нет того, ради чего стоит жить и работать. У нас не стало норм. Каждый живет так, как ему хочется! И в этих условиях наше общество обречено. Мы не можем изменить наше общество, но можем хотя бы снизить цифры потерь.

Как выявить участие ребенка в «игре со смертью»? Что делать, если ребенок «заигрался»? Подробности и советы психологов — в завтрашнем материале сайта «АиФ-Челябинск» в рубрике «Пресс-центр».