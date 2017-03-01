Весной в леса Татарстана будут выпущены 30 маралов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Интенсивному воспроизводству охотничьих ресурсов республики поможет дичеразведение. Об этом на совещании по итогам 2016 года заявил начальник Управления по охране и воспроизводству объектов животного мира РТ Федор Батков.

Охотпользователи Татарстана оценили то, насколько привлекательнее становятся для охотников их территории, если у этих угодий есть особое предложение. Более 10 видов охотничьих ресурсов сегодня разводятся специально. В их числе не только привычные куропатки, кабаны и дикие утки, но и тетерева, маралы, косули, фазаны, перепела, олени, лани и даже муфлоны.

Если в 2015 году было выдано только одно разрешение на дичеразведение, то в 2016-м — уже четыре, сообщил начальник республиканского управления. Он также поделился важной новостью: «В ушедшем году начата работа по расселению охотничьих ресурсов в естественную среду обитания. Управлением подготовлены 2 группы алтайских маралов — 30 голов, которые перевезены из Свияжского опытного охотничьего хозяйства для передержки в специально отстроенные вольеры в Мамадышском и Алексеевском районах и готовятся к выпуску весной этого года».