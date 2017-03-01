В мае между Ялтой и Сочи пустят скоростной катер
ЯЛТА, 1 мар — РИА Новости (Крым). Первый скоростной катер, которые соединит Ялту и Сочи, начнет курсировать в мае.
ЯЛТА, 1 мар — РИА Новости (Крым). Первый скоростной катер, которые соединит Ялту и Сочи, начнет курсировать в мае.
Об этом журналистам в Ялте сообщил председатель комитета Государственного совета Крыма по
«Сто пятьдесят мест, комфортабельный», — описал он судно.
В свою очередь глава Ростуризма Олег Сафонов заверил, что круизное сообщение между материковой Россией и Крымом запустят до высокого туристического сезона.
Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать между курортами Крыма и Краснодарского края морское сообщение.