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14:50 (мск), источник: РИА Крым

В мае между Ялтой и Сочи пустят скоростной катер

ЯЛТА, 1 мар — РИА Новости (Крым). Первый скоростной катер, которые соединит Ялту и Сочи, начнет курсировать в мае.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Ялте сообщил председатель комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Сто пятьдесят мест, комфортабельный», — описал он судно.

В свою очередь глава Ростуризма Олег Сафонов заверил, что круизное сообщение между материковой Россией и Крымом запустят до высокого туристического сезона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать между курортами Крыма и Краснодарского края морское сообщение.

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