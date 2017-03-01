В Шымкенте нашлись девочки-подростки, сбежавшие из детского дома
Двух подростков, пропавших без вести, разыскали полицейские в Шымкенте, передает ИА «NewTimes.kz».
Двух подростков, пропавших без вести, разыскали полицейские в Шымкенте, передает ИА «NewTimes.kz».
По информации ДВД
«Получив сообщение, полицейские незамедлительно приступили к поиску детей: опросили очевидцев, провели подворный обход близлежащих территорий. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции Каратауского ОП нашли несовершеннолетних девушек и вернули в детский дом. Угрозы жизни и здоровью нет. Как выяснили полицейские, девушки решили погулять с друзьями на территории одного из недостроенных зданий», — проинформировали в местном департаменте внутренних дел ЮКО.
Всего же с начала текущего года сотрудники криминальной полиции ДВД региона разыскали и вернули домой 8 пропавших без вести несовершеннолетних.