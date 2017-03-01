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15:14 (мск), источник: Newtimes.kz

В Шымкенте нашлись девочки-подростки, сбежавшие из детского дома

Двух подростков, пропавших без вести, разыскали полицейские в Шымкенте, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По информации ДВД Южно-Казахстанской области, 25 февраля 2017 года в полицию Шымкента обратилась сотрудница одного из детских домов о том, что пропали без вести две несовершеннолетние девушки, школьницы, 2000 и 2001 года рождения, которые ушли в неизвестном направлении и не вернулись.

«Получив сообщение, полицейские незамедлительно приступили к поиску детей: опросили очевидцев, провели подворный обход близлежащих территорий. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции Каратауского ОП нашли несовершеннолетних девушек и вернули в детский дом. Угрозы жизни и здоровью нет. Как выяснили полицейские, девушки решили погулять с друзьями на территории одного из недостроенных зданий», — проинформировали в местном департаменте внутренних дел ЮКО.

Всего же с начала текущего года сотрудники криминальной полиции ДВД региона разыскали и вернули домой 8 пропавших без вести несовершеннолетних.

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