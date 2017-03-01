В Екатеринбург готовится приехать «спецпосланник» патриарха

Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По некоторым данным, визит запланирован на 15 марта. Официально программа визита неизвестна, однако, речь идет о встречах по религиозной тематике.

Отметим, что недавно патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По ее итогам патриарх предварительно пообещал посетить «Царские дни» в 2018 году. Наблюдатели считают, что приезд Легойды может быть первым символическим шагом со стороны патриархии после беседы Куйвашева и предстоятеля РПЦ. Одним из значимых проектов для церкви в Екатеринбурге считается планируемое возведение в акватории городского пруда храма святой Екатерины.