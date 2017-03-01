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15:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге 4 марта состоится митинг против повышения стоимости проезда

В эту субботу, 4 марта, в Екатеринбурге состоится митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, организованный свердловским обкомом КПРФ.

Как рассказал Накануне.RU депутат Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров, мероприятие коснется в первую очередь вопросов повышения тарифов пассажироперевозок, а также роста цены безлимитного проездного для льготников.

«Митинг посвящен в первую очередь тому узлу проблем, связанных с общественным транспортом, который сложился в Екатеринбурге, — поясняет Мансуров. — В частности это касается и повышения проезда для льготников, когда была поднята цена безлимитного проездного с 426 до 1 тыс. руб. сразу, также повышению стоимости и единичного проезда. Помимо этого, мы постараемся привлечь внимание общественности вообще к тем противоречиям, которые сложились у нас в этой области городского хозяйства. К тем перекосам, которые есть между частниками и муниципалами. Ни для кого не секрет, у нас совсем недавно на грани банкротства находился МОАП, его выручали бюджетными средствами. Вот, хотелось бы обратить внимание на все эти проблемы и предложить, как нам кажется пути выхода из этой сложившейся ситуации», — сказал он.

«В первую очередь, необходимо понимать, что существующая проблема, в частности у муниципальных перевозчиков, связанная с тем, что все “сливки” с перевозок снимают частники — им отдаются самые лучшие маршруты. При этом они экономят зачастую противозаконными способами, на уровне заработных плат, сокращении проверок и т. д. Таким образом, так сказать, социальную функцию невыгодных перевозок скидывают полностью на муниципалов, не давая им заработать, будем так говорить, на более интересных маршрутах. В то же время частники не соблюдают различные требования законодательства, в том числе приводят к ухудшению технопарка и т. д. То есть, есть определенный дисбаланс. Естественно, если перенаправить все эти потоки разумным, справедливым образом, то вполне можно добиться того, чтобы общественный транспорт и частный транспорт могли существовать в гармонии, и мы бы не сталкивались постоянно с проблемами необходимости постоянного финансирования из бюджета дефицитов муниципальных предприятий», — пояснил он.

Он добавил, что мероприятие также проходит в рамках поддержки процесса по оспариванию тарифов РЭК. Напомним, что сразу после повышения платы за проезд в феврале текущего года Мансуров подал иск в Свердловский областной суд на региональную энергетическую комиссию (РЭК) с требованием признать решение РЭК о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте незаконными. «В ходе процесса мы надеемся получить те документы и ту бухгалтерию принятия решений, которые на данный момент существуют», — пояснил он.

Митинг пройдет 4 марта в 12:00 на площади Труда.

Добавим, как сообщало Накануне.RU, ранее представители профсоюзов заявили о патовой ситуации в транспортных МУПах регионов Уральского федерального округа, где долги предприятий растут, зарплаты работников уменьшаются, что приводит к массовым увольнениям.

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