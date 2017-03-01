Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
У жены Караченцова нашли алкоголь в крови
Эксперты: подмосковные участки вырастут в цене в 20 раз
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
В Тойоте пахло алкоголем: медики проверили жену Караченцова
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
15:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском музее пройдет выставка памяти жертв Холокоста

Уникальные фото и документы можно будет увидеть с 4 по 30 апреля.

Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» откроется в «Музее-диораме» (Ленинский проспект, 94) во вторник, 4 апреля. Горожане увидят 70 уникальных фотографий, документов и рисунков из архивов, музеев и фондов России, Великобритании, Израиля, Франции и Украины. На выставке впервые покажут подлинные свидетельства и документы жертв Холокоста в Воронеже в период немецкой оккупации. В частности, посетители увидят фрагмент письма отца Анны Франк.

Проект организовал научно-просветительный центр «Холокост» при поддержке института «Справедливый мир» и Российского Еврейского конгресса. Организаторы уделили особое внимание истории Холокоста на оккупированной территории РСФСР. Несколько стендов посвящены судьбам освободителей лагеря смерти.

Выставка экспонировалась в здании Госдумы в январе 2016 года. Позднее ее показали в Санкт-Петербурге, Вологде, Калуге, Твери. В Воронеже выставку могут посетить ветераны, узники концлагерей, школьники, курсанты. Она проработает до 30 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Уникальный проект». Зачем в воронежских троллейбусах ввели систему безналичной оплаты
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Турция может закрыть доступ на авиабазу Инджирлик для США
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь