В воронежском музее пройдет выставка памяти жертв Холокоста
Уникальные фото и документы можно будет увидеть с 4 по 30 апреля.
Уникальные фото и документы можно будет увидеть с 4 по 30 апреля.
Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» откроется в «Музее-диораме» (Ленинский проспект, 94) во вторник, 4 апреля. Горожане увидят 70 уникальных фотографий, документов и рисунков из архивов, музеев и фондов России, Великобритании, Израиля, Франции и Украины. На выставке впервые покажут подлинные свидетельства и документы жертв Холокоста в Воронеже в период немецкой оккупации. В частности, посетители увидят фрагмент письма отца Анны Франк.
Проект организовал
Выставка экспонировалась в здании Госдумы в январе 2016 года. Позднее ее показали в