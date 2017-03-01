В воронежском музее пройдет выставка памяти жертв Холокоста

Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» откроется в «Музее-диораме» (Ленинский проспект, 94) во вторник, 4 апреля. Горожане увидят 70 уникальных фотографий, документов и рисунков из архивов, музеев и фондов России, Великобритании, Израиля, Франции и Украины. На выставке впервые покажут подлинные свидетельства и документы жертв Холокоста в Воронеже в период немецкой оккупации. В частности, посетители увидят фрагмент письма отца Анны Франк.

Проект организовал научно-просветительный центр «Холокост» при поддержке института «Справедливый мир» и Российского Еврейского конгресса. Организаторы уделили особое внимание истории Холокоста на оккупированной территории РСФСР. Несколько стендов посвящены судьбам освободителей лагеря смерти.